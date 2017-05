Grupos políticos se articulam para eleição após cassação de José Melo

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou a cassação de José Melo (Pros) e de seu vice, Henrique Oliveira (SD), por 5 votos a 2, na manhã desta quinta-feira (4), em Brasília, movimentou o meio político do estado. Caciques e grupos já começaram a se mobilizar em torno da eleição direta convocada pela Suprema Corte Eleitoral brasileira, para os próximos 60 dias.

Até lá, o deputado estadual David Almeida (PSD), atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), tem que assumir o comando do Estado. Contudo, isso só deve ocorrer após a decisão ser publicada e as partes notificadas. Isso ocorrendo, Almeida fica governador até sair o resultado das novas eleições para o governo do Estado. Procurado para comentar essa reviravolta política, o presidente da Aleam saiu de cena, evitando falar sobre o assunto. Somente às 14h30, ele informou que só vai se manifestar quando for notificado a assumir o cargo.

Já o governador Melo, tratou de se reunir com seus advogados e, como primeira medida, emitiu uma nota à imprensa se dizendo surpreso com o resultado e considerando o julgamento do TSE injusto. Mesmo assim, José Melo disse respeitar a decisão da corte superior eleitoral. “Recebi com grande surpresa a decisão do TSE, que considerei injusta, pois não pratiquei nenhum ato reprovável. Respeito a decisão e vou aguardar a publicação do acórdão”, declarou o governador José Melo, por meio de nota.

Posicionamentos

O senador Eduardo Braga (PMDB) encarou a decisão do tribunal como uma vitória, assim como boa parte dos oposicionistas a José Melo. Para o senador, “Justiça foi feita”. “Compra de voto é uma prática ilícita, e ele ganhou a eleição comprando voto”, defendeu o Braga, que não escondeu o interesse nas articulações para uma possível candidatura.

“Nós estamos começando a conversar para ver as questões das alianças para depois definir quem são os candidatos”, afirmou o líder do PMDB no Amazonas.

Outro político visto como candidato natural nessas eleições extraordinárias é Marcelo Ramos (PR), de Alfredo Nascimento, que adotou um discurso muito mais cauteloso que Braga. “Eu estou pensando nos reflexos dessa decisão pra estabilidade política, econômica e social do estado que ,nesse momento, são mais importantes que a eleição. Não é o momento de colocar interesses pessoais acima do bem-estar da população do Amazonas”, analisou o político.

Apesar do tom cuidadoso de Ramos, o PR já afirmou, através de sua assessoria, que deve participar do processo eleitoral. O presidente regional do partido, deputado Alfredo Nascimento já deixou Brasília em direção à capital amazonense e deve chegar ainda nesta quinta para comandar as próximas ações da legenda.

Gabriel Costa

EM TEMPO