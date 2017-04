Grupos investem no lucrativo mercado das drogarias em Manaus

Ao contrário de outros segmentos comerciais, as redes de drogarias de Manaus demonstram sentir pouco o impacto da crise econômica que o país enfrenta. Os principais grupos empresariais do ramo têm investido pesado na expansão de novas unidades até o fim deste ano.

A drogaria Santo Remédio, por exemplo, está em franca expansão na capital amazonense, tanto no que diz respeito à lojas quanto no oferecimento de serviços. A rede deve fechar o ano com 54 lojas, entre inauguradas e substituídas, aquelas quando há troca de endereços.

De acordo com a gerente comercial da Santo Remédio, Rebeca Tomé, o crescimento da rede é evidente. “A expansão é atribuída, principalmente, à comercialização de produtos que atendem às pessoas que necessitam de medicamentos e que estão sempre de olho na comodidade, facilidade e preço dos diferentes itens”, afirma.

Há quase 10 anos em Manaus, a Santo Remédio tem planos de expansão. “Tudo ainda está em fase de estudo. Fazemos tudo para que nada impacte negativamente nos preços que chegam aos nossos clientes. Existem situações em que compramos o terreno e vamos construir, há pontos próprios e alugados, ou seja, é uma questão muito ampla para falarmos de determinados investimentos”, salienta a gerente.

Um dos pontos que estão perto de serem inaugurados é o que fica localizado na avenida Tancredo Neves, próximo ao supermercado Veneza, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade.

A Santo Remédio trabalha com um mix de medicamentos, suplementos alimentares, produtos de higiene e dermocosméticos. A drogaria também conta espaço pet shop com veterinário e ambulatório para aplicação de injetáveis.

Outro ponto tido como diferencial da Santo Remédio é o atendimento 24 horas nas unidades Boulevard, Cidade Nova, Djalma Batista e Torquato Tapajós.

Pague Menos investe mais

Com 17 lojas em atividade e mais dez para serem inauguradas até o fim deste ano, a rede de drogarias Pague Menos possui unidades em Manaus e nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.

A expectativa é de que sejam gerados em torno de 160 empregos diretos com cargos de liderança, gerência, consultoria, operação de caixa e farmacêuticos. Os interessados podem deixar currículo em qualquer unidade Pague Menos distribuídas em todas as zonas da cidade. Segundo o gerente regional Paulo Santiago, há planos de expansão para o interior do Estado.

Para o gerente, o segredo do crescimento da empresa está em três pontos importantes: cidadania, inovação e conveniência. “Procuramos priorizar esse tripé para, assim, alcançarmos as nossas metas e traçarmos novos objetivos”, enfatiza. “Temos um forte braço social, com doações de cadeiras de rodas, ambulâncias, ou seja, procuramos participar inteiramente da sociedade da qual fazemos parte”, diz.

Outro diferencial, na avaliação de Santiago, está na questão dos preços dos produtos e serviços oferecidos. “Temos um preço justo, pois a nossa preocupação está em oferecer, além de saúde, uma boa estrutura e tecnologia para os nossos clientes, que não consomem apenas medicamentos, mas, também, produtos de higiene e beleza”, acrescenta o gerente.

Atendimento

Para Santiago, outro atrativo da Pague Menos está nos serviços. “Principalmente o Clinic Farm, que é uma sala de atenção farmacêutica onde há profissionais treinados para fazer um atendimento complementando o trabalho do médico e não o substituindo”, conta. “Os profissionais passam orientações de como utilizar os primeiros socorros, como manusear os diferentes medicamentos, fazem aferição e pressão e glicemia como cortesia para os clientes”, complementa o gerente.

Laticínios, biscoitos e ração

A variedade de itens para venda nas drogarias é um dos grandes atrativos para os consumidores que não querem passar por vários lugares na hora de fazer as compras.

Para a professora de educação física Lislene Freire, 36, ter mais produtos de diferentes segmentos em um só lugar facilita bastante. “Tenho uma rotina atribulada. Como passo pela drogaria para comprar suplementos, aproveito também para comprar outros itens que não são medicamentos ou nada relacionado aos domésticos. Compro alimentos como pães e laticínios”, afirma. “Nem preciso me deslocar ao supermercado”, diz.

O autônomo Anderson Lima também se mostrou empolgado com a possibilidade de fazer compras de diferentes produtos em uma drogaria. “É importante essa novidade para quem não tem tempo nem paciência para ir em mercados e enfrentar grandes filas. Aproveito para comprar lanches para meus filhos e, agora, até a ração para o meu cachorro”, conta.

A Santo Remédio e a Pague Menos informaram que os estabelecimentos são autorizados a comercializarem, além de medicamentos, suplementos alimentares, produtos de higiene e beleza, laticínios e demais itens alimentícios como sorvetes, chocolates e biscoitos, por exemplo.

Alyne Araújo

EM TEMPO