Grupos definem ordem de apresentação no Festival Folclórico

A um mês do início do 61º Festival Folclórico do Amazonas, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em conjunto com os representantes das associações e grupos folclóricos do Amazonas, definiu a ordem de apresentação de todas as noites do evento. Este ano, o festival acontece de 21 de julho a 2 de agosto, no Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste. O sorteio foi realizado na noite da última terça-feira(20) no Les Artistes Café Teatro.

Os grupos da categoria Bronze se apresentarão na primeira semana do festival, de 21/7 a 24/7, e os da categoria Prata, de 25/7 a 2/8. No total, 84 grupos e associações, como quadrilhas, cirandas e danças nordestinas, estão aptos a participarem do festival folclórico, por meio do edital nº 06/2017. Além dos grupos locais, a 61ª edição do Festival Folclórico do Amazonas terá na sua programação de abertura, show da Banda Carrapicho e a presença das Cirandas de Manacapuru.

A partir da próxima segunda-feira (26), os representantes desses grupos deverão comparecer à sede da Manauscult, das 8h às 17h, portando cópia do RG e CPF, para assinarem o regulamento do Festival. A Manauscult fica na Avenida André Araújo, 2767, Aleixo, Zona Centro-Sul. Ao assinarem o regulamento, os representantes confirma participação no festival. Os que não assinarem o documento serão desclassificados do processo automaticamente.

PROGRAMAÇÃO *

21/07 (Sexta-feira)

20hA 20h45 – Banda Carrapicho

20h50 -21h20 – Quadrilha Cômica Bagaceira na Roça

21h25 -21H55 – Dança Nordestina Vingadores de Virgulino

22h00 22h30 – Folia e Fuleiragem Quadrilha Cômica

22h35 23h05 – União Hit Dance na Roça Dança Alternativa

23h10 – 23h40 – Ciranda Molejo

23h45 – 00h20 – Clamor de um povo Boi Bumbá Regional

22/07 (Sábado)

20h00 – 20h30 – SANSÃO E DALILAQuadrilha Cômica

20h35 – 21h05 – CIRANDA SÃO SEBASTIÃO

21h10 – 21h40 – CIA. DE A. CÊNICAS DAS ÍNDIAS ORIENTAIS JAI-OH Dança Internacional

21h45 – 22h15 – REIS DO FAROESTE Quadrilha Duelo

22h20 – 23h00 – TRIBO JURUPIXUNAS Cacetinho

23h05 – 23h35 – AS PODEROSAS NA ROÇA Quadrilha Cômica

23h40 – 0h10 – CANGACEIROS DE ASA BRANCA Dança Nordestina

23/07 (Domingo)

20h00 – 20h30 – BICHAS LOUCAS Quadrilha Cômica

20h35 – 21h05 – ROSAS DA NOITE Quadrilha Tradicional

21h10 – 21h40 – CANDOMBLÉ AFRO Dança Nacional

21h45 – 22h15 – FURACÃO MISTURA DE RITMOS Dança Alternativa

22h20 – 22h50 – VINGADORES DO SERTÃO Dança Nordestina

22h55 – 23h25 – TRIBOS DOS MURAS

23h30 – 0h00 – CIRANDA SEDUÇÃO DE SÃO FRANCISCO

0h05 – 0h35 – GAROTAS DA NOITE Quadrilha Cômica

24/07 (Segunda-feira)

20h00 – 20h30 – MERCENÁRIOS NA ROÇA Quadrilha Cômica

20h35 – 21h05 – ALEGRIA CAIPIRA Quadrilha Tradicional

21h10 – 21h40 – CABRAS DO CAPITÃO CORISCO Dança Nordestina

21h45 – 22h15 – GRUPO DARAJ – ACADEMIA DE DANÇAS TRIBUSDança Internacional

22h20 – 22h50 – CIRANDA TRADIÇÃO DO PARQUE 10

22h55 – 23h25 – ANJOS BANDIDOS SHOW Quadrilha Duelo

25/07 (Terça-feira)

20h00 – 20h30 – PIMENTINHA NA ROÇA Quadrilha Tradicional

20h35 – 21h05 – SEDUÇÃO DA COMPENSA

21h45 – 22h15 – EXPLOSÃO NA FOLIA Quadrilha Tradicional

22h20 – 22h50 – OS ANJOS DO FAROESTE Quadrilha Duelo

22h55 – 23h25 – FIAPOS NA ROÇA Quadrilha Cômica

23h30 – 0h00 – UNIDOS ALVORADA NA ROÇA Quadrilha Tradicional

26/07 (Quarta-feira)

20h00 – 20h30 – CIRANDA TRADICIONAL (MANACAPURU) Participação Especial

20h35 – 21h05 – FILHOS DE LAMPIÃO Dança Nordestina

21h10 – 21h40 – CAIPIRA RASTAPÉ NA ROÇA Quadrilha Tradicional

22h20 – 22h50 – ESPIÕES NA ROÇA Quadrilha Duelo

22h55 – 23h25 – SETE QUEDAS NA ROÇA Quadrilha Tradicional

23h30 – 0h00 – JOÃO E MARIA Quadrilha Cômica

27/07 (Quinta-feira)

20h00 – 20h30 – ENCANTO CIRANDEIRO-Ciranda

20h35 – 21h05 – ODÁLIK Dança Internacional

21h10 – 21h40 – MEU REINO NA ROÇA Quadrilha Tradicional

21h45 – 22h15 – CABRAS DO CAPITÃO RUFINO Dança Nordestina

22h20 – 22h50 – MANTO AZULQuadrilha Tradicional

22h55 – 23h25 – PISTOLEIROS NA ROÇAQuadrilha Duelo

23h30 – 0h00 – EXPLOSÃO JUNINA NA ROÇA Quadrilha Tradicional

28/07 (Sexta-feira)

20h00 – 20h30 – NORDESTE SANGRENTODança Nordestina

20h35 – 21h05 – EXPLOSÃO DE ALEGRIA Quadrilha Tradicional

21h10 – 21h40 – PAPUDINHOS NA ROÇA Quadrilha Cômica

21h45 – 22h15 – UNIÃO NA ROÇA Quadrilha Tradicional

22h20 – 22h50 – OS INTOCÁVEIS NA ROÇA Quadrilha Duelo

22h55 – 23h25 – NHÔ CHICO JUNINO Quadrilha Tradicional

23h30 – 0h00 – SYRIA DO AMAZONAS Dança Internacional

29/07 (Sábado)

20h00–20h30 – CIRANDA FLOR MATIZADA (MANACAPURU) Participação Especial

20h35 – 21h05 – BIBA BOYS Quadrilha Cômica

21h10 – 21h40 – MOCIDADE NA ROÇA Quadrilha Tradicional

21h45 – 22h15 – INDEPENDENTE DA COMPENSA Ciranda

22h20 – 22h50 – FORROZANO NA ROÇA Quadrilha Tradicional

23h30 – 0h00 – MINHA DEUSA NA ROÇA Quadrilha Tradicional

30/07 (Domingo)

20h00 – 20h30 – GARROTE REGIONAL ESPLENDOR Garrote Regional

20h35 – 21h05 – BROTINHOS DO PARQUE Quadrilha Tradicional

21h10 – 21h40 – IMPERATRIZ DO NORTE Ciranda

21h45 – 22h15 – GRUPO AM. ARTE LIVRE DE DANÇAS – GAALD Dança Internacional

22h20 – 22h50 – EXPLOSÃO NA ROÇA Quadrilha Tradicional

22h55 – 23h25 – VITOR E VITÓRIA Quadrilha Cômica

23h30 – 0h00 – UNIDOS NA ROÇAQuadrilha Tradicional

31/07 (Segunda-feira)

20h00 – 20h30 – OLINDA NA ROÇA Quadrilha Tradicional

20h35 – 21h05 – XOTE DA KAROLINA Dança Nacional

21h10 – 21h40 – ROSAS DE OURO Ciranda

21h45 – 22h15 – CAIPIRA PÉ NA BRASA Quadrilha Tradicional

22h20 – 22h50 – KAMAYURÁ Cacetinho

22h55 – 23h25 – VITÓRIA RÉGIA Quadrilha Tradicional

23h30 – 0h00 – DANÇA REGIONAL DO CURIÓ Dança Regional

01/08 (Terça-feira)

20h00 – 20h30 – TRIBO DO MANAÚ Tribo

20h35 – 21h05 – PRINCESINHA DA VILA Ciranda

21h10 – 21h40 – IMPÉRIO NA FOLIA Quadrilha Tradicional

21h45 – 22h15 – XAMEGUINHO DO XOTE Dança Nacional

22h20 – 22h50 – MANAÚ Cacetinho

23h30 – 0h00 – CAFÉ DO AJURICABA Dança Nacional

02/08 (Quarta-feira)

20h00 – 20h30 – CIRANDA GUERREIROS MURA (MANACAPURU)

20h35 – 21h05 – FESTANÇA NA ROÇA Quadrilha Tradicional

21h10 – 21h40 – BANDOLEIROS DO SERTÃO Dança Nordestina

21h45 – 22h15 – RANCHO LUSO BRASILEIRO DO AMAZONAS Dança Internacional

* Sujeita à alterações.

