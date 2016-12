Grupos arrecadam doações para ajudar famílias afetadas pela chuva

Alguns grupos se reuniram para ajudar famílias que perderam seus pertences e estão desabrigadas por causa da chuva que afetou toda a cidade de Manaus nesta terça-feira (27).

Zona Leste

No bairro Armando Mendes, membros da Organização Não Governamental (ONG) Amigos do Bem, liderados pela professora Nete Costa, estão reunindo doações de colchões, lençóis e alimentos, para cerca de 20 famílias da comunidade da Sharp.

“Vejo meus vizinhos e colegas no desespero, então veio a necessidade de ajudar o próximo”, explicou.

O material pode ser deixado na Academia Evolution, que fica na rua Estrela, 213, dentro da comunidade. Quem não tiver como ir ao local, pode entrar em contato com a professora pelo número: (92) 99262-8955.

Zona Sul

Para ajudar os moradores da avenida Manaus Brasil, que também perderam as casas e pertences, a Igreja Assembleia de Deus está recolhendo doações de redes, colchões, alimentos e colchonetes.

Segundo o Pastor Márcio Ribeiro, membros da Igreja estão mobilizados para ajudar os desabrigados.

“Estamos fazendo essa arrecadação. Enquanto isso visitamos as pessoas para vermos o que elas estão precisando de imediato. Já entregamos sopa para aquelas que vão dormir na nossa Igreja hoje, porque estão sem lugar para ficar”, disse.

As doações podem ser entregues na Igreja situada no Igarapé do 40, número 500, ao lado de um posto de táxis, no bairro Japiim 2.

Mais ajuda

Ao ter conhecimento das necessidades das pessoas, o analista de sistema Thiago Souto, que faz parte ‘do Salada Solidário’, resolveu ajudar mobilizando ainda mais pessoas.

“Todo mundo tem alguma roupa que não está mais usando, então pensei que é uma boa ideia fazer com que as pessoas ajudem. A iniciativa não é só minha, mas de todo mundo que está fazendo a sua parte para ajudar quem está precisando”, destacou.

As pessoas que puderem doar roupas, colchões, lençóis, toalhas e roupas, devem entregar o material na portaria do condomínio Juliana 3, no Parque Dez, ou entrar em contato pelo WhatsApp: 98134-0832.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO