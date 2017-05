Grupo varejista investirá mais de R$ 30 milhões no comércio amazonense

A agora maior rede varejistas do Amazonas, a TV Lar deve investir nos próximos seis meses um montante de R$ 30 milhões para crescer 80% até o fim deste ano em relação ao ano passado. Todo esse avanço se deve a maratona de inauguração de ao menos 15 novas lojas da rede, sendo oito em Manaus e sete em Roraima, incorporadas das antigas unidades deixadas pela rede Ricardo Eletro. As inaugurações totalizam 600 empregos gerados em 41 unidades totais nos

dois estados.

A nova unidade da avenida Torquato Tapajós inaugurou na última quarta-feira (26), a loja do Alvorada 1 abriu as portas ao público na quinta-feira (27) e a última a inaugurar foi a loja do Educandos no sábado, dia 29 de abril. As inaugurações de Roraima, sendo seis em Boa Vista e uma em Rorainópolis, acontecem no próximo dia 6 de maio.

O fundador e atual presidente da varejista, José Azevedo, acredita que as melhores estratégias para os negócios são os preços e condições de pagamento acessíveis aos clientes. “As novas lojas são resultado de anos de trabalho com dedicação, qualidade e atenção aos clientes. Oferecer qualidade não só nos produtos, mas também nos serviços é a chave do trabalho”, decretou.

O empresário também associou os investimentos a atual situação econômica do país, como única possibilidade para superar a crise. “É preciso estar aberto para o mercado”, reforçou. A incorporação de diversas lojas da empresa varejista Ricardo Eletro em Manaus e em Roraima é estratégia que visa imprimir um crescimento sustentável até 2020.

O vice-presidente da rede, Antônio Azevedo disse que expandiu sua rede de lojas no Estado na última semana. Após o fechamento de diversas lojas do grupo Ricardo Eletro, a rede genuinamente amazonense incorporou seu empreendimento e agora totaliza 41 lojas, sendo 34 lojas no Amazonas e mais sete lojas em Roraima. Ao todo a empresa gera

600 empregos.

Após inaugurar as lojas de Roraima, a maratona retorna à Manaus, e deve continuar até o fim de maio, incialmente na avenida Eduardo Ribeiro, e na rua dos Barés no Centro, depois na Grande Circular na Zona Leste e no conjunto Manôa, logo após no bairro Cidade de Deus.

Azevedo disse que a TV Lar inicia um novo ciclo em sua história, investindo fora do Amazonas pela primeira vez, dando início ao ambicioso plano de aumentar em quatro vezes o tamanho atual em apenas quatro anos, ou seja até 2020. “A gente está esse ano conseguindo realizar bem mais do que estava planejado, por conta da oportunidade que apareceu coma a saída da Ricardo Eletro, aproveitamos esse vácuo para adquirir as lojas”, explicou.

Confiança

Antônio Azevedo reforçou que a TV Lar faz um investimento olhando par ao futuro porque acreditam que a crise econômica está nos seus momentos finais, e até que o Brasil já vai começar a crescer já no próximo semestre. “Estamos nos preparando para esse momento de crescimento. A economia já vai entrar num ciclo bem sustentável e nós queremos inaugurar esse novo período de otimismo”, diz.

O empresário falou também que os empresários desse segmento em relação a microeconomia são os promotores do aumento do nível de confiança.

Joandres Xavier

EM TEMPO