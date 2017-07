Grupo Soweto faz show em Manaus neste sábado

O grupo que fez grande sucesso nos anos 90 tinha o cantor Belo como vocalista – Divulgação

Um dos consagrados grupos de pagode do Brasil, o Soweto será a atração nacional da festa “Samba Chopp Mix”, que ocorre neste sábado (29), a partir das 20h, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado na Rua Francisca Mendes, 49, bairro Cidade de Deus.

Oriundo da Zona Sul de São Paulo, o grupo que fez grande sucesso nos anos 90, com o cantor Belo como vocalista, vem retomando seu lugar de destaque no cenário musical do país. Em Manaus apresentará seus maiores hits, como “Farol das Estrelas”, “Derê”, “Refém do Coração”, e trabalhos mais atuais.

Além da atração nacional, sobem ao palco da casa o grupo Freelance e o cantor Jhansen Almeida, com repertórios repletos de sucessos para os fãs de samba e pagode.

Os ingressos para a festa podem ser adquiridos antecipadamente no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro. O primeiro lote está à venda por R$ 15 reais. Mais informações através do telefone: (92) 3582-4336.

