Grupo rouba cofre de Posto de Gasolina na Zona Norte de Manaus

Na madrugada desta terça-feira (2) um grupo roubou o cofre de um posto de gasolina, localizado na Avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus. Este é o segundo assalto em posto de gasolina em menos de um mês.

De acordo com a polícia militar o crime ocorreu por volta das 3h20, os assaltantes chegaram no estabelecimento em uma picape modelo L200. Os suspeitos estavam armados, agrediram um frentista do posto e chegaram a fazer disparos na loja de conveniência.

Após arrancarem o cofre, os suspeitos fugiram do local. Policiais da Rocam e das 15ª e 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram as buscas pelos suspeitos.

Durantes o patrulhamento as equipes policiais conseguiram recuperar o cofre, que estava em uma invasão no conjunto João Paulo.

A polícia ainda informou que o objeto não havia sido violado. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

