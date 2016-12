Grupo Raman Neves é homenageado pela Escola de Magistratura do Amazonas

Em alusão ao seu aniversário de 125 anos, o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) entregou, na noite desta terça-feira (13), a Comenda do Mérito Judiciário e Acadêmico a 58 pessoas físicas e jurídicas que prestam relevantes serviços à educação judicial e à magistratura estadual.

A solenidade, realizada no auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, prédio anexo ao Tjam – o Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira -, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, contou com a presença do governador do Estado, José Melo (Pros), e do presidente da Assembléia Legislativas do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PSD), juízes, desembargadores, autoridades das forças armadas e segurança pública, políticos, além da sociedade amazonense.

Entre os homenageados está o Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC), que na ocasião foi representado pelo vice-presidente da empresa, Otávio Raman Neves Jr. “É uma honra, um prazer muito grande receber esta medalha. Estamos lisonjeados em fazer parte de um meio que contribui com a justiça do Amazonas, fazendo um bom trabalho, ajudando e levando a informação para toda sociedade amazonense”, disse o vice-presidente.

O presidente em exercício do Tjam, desembargador Jorge Lins, destacou o perfil dos homenageados. “O Tjam está comemorando mais um ano de existência e a Justiça, também, fazendo a parte dela, que é levar o direito a toda a população. Por conta disso, decidimos homenagear as pessoas, que pelo trabalho e dedicação, prestam importantes serviços à população, contribuindo de forma ampla nos direitos da cidadania”.

Integrando o time de homenageados, o governador do Amazonas, José Melo, agradeceu o feito e aproveitou a oportunidade para ressaltar o desempenho da atual gestão. “Eu acho que o trabalho que a gente faz para o povo do Amazonas pode ter motivado essa linda homenagem hoje. Tenho muito a agradecer e eu gostaria de dividir esta medalha com todos aqueles que me ajudaram a chegar ao final deste ano da forma como o Amazonas chegou. É o segundo estado brasileiro em equilíbrio, em tudo, graças a Deus”, comentou o governador.

A criação da Comenda do Mérito Judiciário e Acadêmico do aniversário de 125 anos da Corte foi assinada em outubro deste ano, por meio do Ato de Administração Conjunta n° 01/2016, pelos desembargadores Flávio Pascarelli e Ari Jorge Moutinho, respectivamente, presidente do Tjam e diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam).

A medalha tem a forma circular, com tamanho de 6,5 cm de diâmetro, impressão em duas faces, sendo que uma delas conterá o delineamento do Palácio da Justiça “Clóvis Beviláqua”, no Centro de Manaus.

