Grupo que ajudou em protesto diz que foi enganado e fecha avenida São Jorge

Um grupo de pessoas que invadiu o terreno, onde ficava a Comunidade Artur Bernardes, que foi destruída em um incêndio no ano de 2012, no bairro São Jorge, nas proximidades da avenida Constantino Nery, ateou fogo em lonas, madeiras e em parte do tapume que cercava o local na tarde desta quarta-feira (5). O trânsito foi bloqueado e os manifestantes dizem que foram convidados para ocupar o terreno e exigem inscrições na Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab).

Desde a última segunda-feira (3), que representantes de famílias que moravam na comunidade realizavam uma manifestação pacífica no local, para exigir o pagamento do auxílio do aluguel social – benefício que é disponibilizado pelo órgão e que estava atrasado há quatro meses.

De acordo com um manifestante, que preferiu não se identificar, para pressionar o Governo do Amazonas a pagar o aluguel das famílias, o líder da comunidade, identificado como Leonardo Farias, teria convidado moradores de áreas de risco e de outras comunidades para integrar o protesto na Arthur Bernardes. Em troca, ele teria prometido que conseguiria que todos fizessem inscrições na Suhab para aquisição de moradias populares.

“Ele prometeu que iria nos ajudar a conseguir as inscrições na Suhab se a gente viesse ocupar o terreno até o Governo pagar o auxílio. Eles conseguiram isso e nos abandonaram aqui. O Farias sumiu e ninguém fez inscrição nenhuma”, relatou.

A moradora do beco Bragança, localizado na rua da Cachoeira, no São jorge, Maria das Graças, disse que o líder da invasão prometeu colocar o nome dela na lista do órgão, mas também não cumpriu o prometido.

“Ele convocou o pessoal de outras comunidades para ajudar a invadir aqui. O objetivo era chamar atenção para que eles (os antigos moradores da comunidade) recebessem a indenização pelas casas queimadas. Agora que conseguiu, ele não quer mais nos ajudar” disse.

Dona Paola Tribuzy, que demarcou um espaço no local, está desde a segunda-feira acampada na invasão e explica que não concorda com o motim. Segundo ela, o fogo só começou porque algumas pessoas se revoltaram depois de esperar uma suposta visita de um representante da Suhab.

“Esperávamos uma reunião, que estava prevista para acontecer às 16h com alguém da equipe da Suhab ou do governo, que pudesse resolver nossa situação, como ninguém apareceu, eles começaram a fazer isso. Por um, paga todos, mas eu sou do bem” afirma.

Farias saiu do local logo após a população começar a derrubar as lonas dos barracos improvisados construídos no local. Sete viaturas com policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão no local para controlar a situação. Os veículos que usavam a via foram desviados para rua Humberto de Campos.

Sobre as acusações, Leonardo Farias informou para a reportagem que esta manifestação está sendo feita por pessoas que querem se aproveitar do momento para invadir o terreno. Ele ainda explicou que os moradores da antiga comunidade já estraram em acordo com o governo e, portanto, nada tem a ver com a situação no local.

Bruna Souza e Laize Minelli

EM TEMPO