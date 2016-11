Grupo paranaense encena peça com audiodescrição e libras

A Minha Nossa Companhia de Teatro trouxe para Manaus mais que um espetáculo infantil premiado. O grupo de Curitiba (PR), que apresenta neste fim de semana a peça ‘O Homem do Banco Branco e a Amoreira’, no Les Artistes Café Teatro, também mostra no palco seu trabalho de acessibilidade a crianças com deficiências auditiva e visual, disponibilizando audiodescrição e libras. O espetáculo será apresentado sábado (5) e domingo (6), às 16h, com entrada gratuita.

Em cartaz há sete anos, este é o primeiro ano que a companhia realiza o trabalho de acessibilidade da peça por meio do projeto de circulação contemplado pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura. “É a primeira vez que temos contato com esse universo. É muito interessante porque é um retorno interno, da gente, artista, entender como é a necessidade e como ela se aplica. Não se trata de colocar uma narradora e um intérprete de libras, se trata de como colocá-los, como entender a importância deles, como posicioná-los, a questão política que têm por trás disso”, explica Felipe Custódio, assistente de produção e figurinista.

Além da apresentação, o elenco faz atividades em instituições que atendem crianças com deficiências auditiva e visual pelas cidades onde se apresentam. “Fizemos ‘Jogos em silêncio’ com os surdos, levamos figurinos para que os cegos pudessem tocar para saber como era a sensação do espetáculo. Acessibilidade não é apenas incluir. É fazer com o que eles vivam a melhor experiência dentro das possibilidades”, ressalta Felipe Custódio.

Segundo ele, aproximadamente 150 crianças, de outros Estados, já assistiram à peça nas versões em libras e/ou audiodescrição. Em Manaus serão disponibilizados 23 aparelhos para deficientes visuais e um intérprete de libras. “Por onde vamos existe essa discussão com os profissionais que a gente contrata para executar esse serviço. Cada um traz uma coisa nova para a companhia, amplia um pouco essa consciência sobre essa importância e nos ajuda a afinar esse desejo de ter essa vontade de ter acessibilidade do espetáculo”, conta.

Enredo

A saga de um homem à espera do amor perdido para compartilhar os frutos da amoreira. Este é o enredo de ‘O Homem do Banco Branco e a Amoreira’, espetáculo teatral infantil desenvolvido pela Minha Nossa Cia. de Teatro, em parceria com a Girolê Produções Artísticas.

Com duração média de 35 minutos, a peça tem entrada gratuita. Manaus é a rota de encerramento do primeiro Circuito Norte e Nordeste desenvolvido pela companhia curitibana, através do Programa Petrobras Distribuidora de Cultura.

Outra ação da temporada em Manaus foi a atividade de formação com alunos da Escola Municipal Professor Waldir Garcia (rua Pico das Águas, São Geraldo), realizada no início da semana. O elenco participou de bate-papo sobre o fazer teatral com os 240 alunos da escola com o objetivo de ampliar a experiência estética das crianças de Ensino Fundamental e Educação Especial, com a ação de formação de plateia, fomentando o debate crítico e reflexivo de seu fazer teatral.

Com informações de assessoria