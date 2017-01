Grupo Marte faz vistoria no TCE-AM e descarta bomba

A pedido do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Ari Moutinho Júnior, homens do Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) da Polícia Militar realizaram, na manhã desta segunda-feira (23), uma varredura nos prédios que compõem o complexo da Corte de Contas, situado na avenida Efigênio Salles (antigo V8), e descartaram a existência de artefatos no local.

Atendida de imediato pelo secretário de Segurança Pública (SPP), Sérgio Fontes, a solicitação foi feita após uma denúncia da existência de uma bomba nas dependências do TCE.

“Recebemos a informação da possível bomba e, por segurança, tomamos as medidas cabíveis para resguardar os nossos servidores. Fizemos a vistoria e nada foi encontrado, graças a Deus”, comentou o conselheiro, ao destacar o apoio da SSP.

A varredura, realizada por dois homens do Grupo Marte, foi acompanhada pela Diretoria de Assistência Militar do TCE e percorreu os gabinetes dos conselheiros, auditores e dos procuradores do Ministério Público de Contas, além do plenário do TCE-AM, onde são realizadas as sessões plenárias.

Com informações da assessoria