Grupo Marte desmantela suposta bomba no IML; artefato estava no acervo desde 2011

Um artefato com aspecto suspeito foi desmantelado nesta quinta-feira (3) no Instituto Médico Legal (IML) localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus.

De acordo com tenente Paulo Vitor, o fato aconteceu no início da tarde, quando o Grupamento de Manejo de Artefatos e Explosivos (Marte) foi chamado por funcionários do instituto.

“Eles detectaram que estava no acervo deles uma suposta bomba desde 2011, por isso eles chamaram o Marte para resolver a situação”, informou.

Uma das funcionárias do IML disse que a situação ocorreu no prédio onde são realizadas as perícias. O local ficou isolado em todo período da operação.

Conforme o tenente, o material está em procedimento de análise para confirmar ou não se era um artefato explosivo.

