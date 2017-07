Grupo Educacional oferece mais de 75 de mil vagas em cursos gratuitos

Universidade oferece cursos gratuitos

A Faculdade UNINASSAU Manaus realizará de 10 a 31 de julho o Projeto Capacita. A ação oferecerá mais de 1.400 vagas para participar de minicursos gratuitos que serão oferecidos nos horários da manhã e noite. Cada atividade tem carga horária de 2 horas complementares e estão sendo realizados nas dependências da Instituição, localizada na Av. Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus.

As áreas abordadas pelas qualificações são as mais diversas. Entre os temas debatidos durante os cursos estão: “Mudanças e inovações no mercado de trabalho”, “Aconselhamento Genético”, “Aprenda a melhorar sua postura corporal”, “Desafio de celebrar a via: depressão, angustia e desespero”, “Os desafios da publicidade na era digital” e “Fan page como ferramenta de marketing digital”.

Os interessados em participar dos cursos devem se inscrever no site http://extensao.uninassau.edu. br e selecionar a cidade Manaus. Este semestre, a UNINASSAU também oferece a oportunidade para escolas, hospitais e instituições públicas e privadas receberem os seus profissionais para ministrar os minicursos. As empresas que desejarem receber as capacitações podem agendar atendimento pelo telefone: (92) 3236-3960.

O projeto tem como objetivo levar cursos rápidos de capacitação a qualquer pessoa interessada em qualificação profissional e adquirir novos conhecimentos, como também de ajudar instituições de caridades com doações de alimentos não perecíveis arrecadados nas matriculas.

