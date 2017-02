Grupo é preso por tráfico de drogas na Cidade de Deus

Diego Vasconcelos dos Santos, 23, Natan Joseus Normando da Silva, 20, Raynison Castelo Lima, 20, foram presos e uma adolescente de 16 anos apreendida, na noite de quarta-feira (15). O grupo estava comercializando drogas na rua Amizade, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Os suspeitos foram detidos por policiais militares da Força Tática durante patrulhamento da Operação Águia. Por volta das 23h30 a equipe policial recebeu uma denúncia anônima e conseguiu localizar o grupo no local informado. Durante a abordagem os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram capturados.

Com o grupo foram encontradas seis porções de cocaína, 14 de oxi e 16 de maconha. Diego estava com um revólver calibre 38, com numeração raspada, duas munições intactas, além de uma motocicleta modelo Honda CG 150, cor preta e placas JXL-5824 com restrição de roubo.

Todos os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais cabíveis.

Com informações da assessoria.