Grupo é preso por tentativa de assalto no Alvorada; um PM foi baleado durante a ação

Bruno da Silva Carvalho, 27, Elder Araújo Costa, 39; José da Costa da Silva Solto Maior, 22, e Marcos Cruz Lopes foram presos na manhã desta terça-feira (30), após tentativa de assalto em uma loja de construção. O fato aconteceu na rua Nove, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Na ocasião, um dos assaltantes disparou contra um policial militar que reagiu, e revidou a ação em um dos infratores.

Segundo a polícia, a viatura 6141 da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e, logo após a troca de tiros, o grupo fugiu em um veículo Celta, de cor preta, placa OAI-1177. Às 10h40, foram informados que o homem alvejado teria dado entrada no Hospital 28 de Agosto.

A Polícia Militar informou que o referido Celta foi localizado na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha em um posto de gasolina Shell, com os três ocupantes envolvidos na tentativa de assalto. Após a abordagem, foi constatado uma arma de fogo.

O policial militar atingido foi Josiel de Oliveira Silva da 25ª Cicom, que teve as costas baleada. O policial, que estava de folga, fazia compras no local, quando foi surpreendido pelos suspeitos. Ele se encontra sob observação na unidade hospitalar e apresenta quadro de saúde estável. De acordo com a assessoria do hospital, possivelmente terá alta amanhã.

De acordo com a Polícia Civil, os infratores foram autuados em flagrante por latrocínio tentado e Bruno também responderá por receptação. Elder, que foi atingindo também por um disparo, segue sob custódia no hospital, após alta também será autuado por latrocínio tentado. Bruno, José e Marcos, ao término dos procedimentos na unidade policial, serão encaminhados à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações da Assessoria