Grupo é preso com 144 trouxinhas de drogas no bairro Colônia Terra Nova

A equipe de investigação do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Danilo Bacarin, prendeu, em flagrante, nesta terça-feira (17), por volta das 15h15, Adria de Souza Almeida, 21, Adriano Soares da Silva, 26, por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Na ocasião, três adolescentes de 17 anos foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a autoridade policial, o flagrante aconteceu em um terreno baldio na Rua 13 de Maio, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital.

“As investigações em torno do caso tiveram início após levantamento de informações sobre os moradores do local. Percebemos uma movimentação suspeita no lugar e resolvemos realizar a abordagem”, explicou Bacarin.

Conforme o titular do 18º DIP, durante revista foram apreendidas com os suspeitos 144 trouxinhas de substâncias entorpecentes, entre cocaína e maconha, além de quatro porções médias de substância ilícita de cor escura, três pedras pequenas de cor branca e uma pedra de cor parda. Os policiais civis também apreenderam com os infratores um carretel com linha azul, uma bolsa, tesoura, faca, balança de precisão e três aparelhos celulares, sendo dois modelos Samsung e o outro da marca LG.

Adria e Adriano foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Após os procedimentos na unidade policial, eles foram levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

Os três adolescentes de 17 anos irão responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos trâmites legais, eles foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Com informações da assessoria

