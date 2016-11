Grupo de trabalho irá avaliar contratos da Susam

Um grupo de trabalho para o controle e revisão dos trabalhos administrativos da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e demais órgãos ligados direta ou indiretamente à referida pasta de administração pública foi criado pelo governo do Estado.

Conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE–AM), da última segunda-feira (7), o grupo irá fiscalizar os contratos administrativos e outros instrumentos congêneres, bem como os contratos do Instituto Novos Caminhos, investigado pelo desvio de mais de R$ 112 milhões do Fundo Estadual de Saúde, de acordo com as investigações da Polícia Federal, que resultaram na Operação Maus Caminhos, em setembro deste ano.

Segundo as explicações do texto, o grupo foi criado “considerando a necessidade de verificação funcional de servidores temporários e estatutários da referida pasta”, além de ser responsável por fazer os levantamentos quantitativo de contratos administrativos, contrato de gestão, termos de parceria, entre outros voltados para a área de saúde. O grupo irá propor medidas para melhorar e aperfeiçoar os gastos públicos na área de saúde. Propor revisão de contratos administrativos para racionalizar as despesas e melhor atender o atendimento ao público.

Outra atribuição é a de recomendar, quando necessário, a rescisão dos contratos administrativos por ilegalidade ou falta de oportunidade

e conveniência.

Dois integrantes do governo, três membros da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), dois membros da Susam, dois da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) e dois membros da Casa Civil deverão integrar o grupo, que terá um prazo de duração de 90 dias, que pode ser prorrogado pelo governador José Melo (Pros).