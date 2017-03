Grupo de trabalho é criado para revitalização da malha viária do Distrito Industrial

Um grupo de trabalho para alinhar e resolver questões burocráticas do convênio entre a Prefeitura de Manaus e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para execução dos trabalhos de revitalização da malha viária do Distrito Industrial I e II, foi criado na tarde desta quinta-feira (23), durante reunião entre o prefeito em exercício Marcos Rotta e a superintendente da autarquia, Rebeca Garcia.

O encontro também reuniu técnicos, tanto da prefeitura de Manaus, quanto da Suframa, além do secretário municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Ulisses Tapajós, o procurador Geral do Município (PGM), Marcos Cavalcante e o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wilker Barreto.

O prefeito em exercício qualificou a reunião como mais um grande passo para revitalizar o Distrito Industrial reunindo esforços e contando com o apoio do Governo Federal, que aprovou a liberação de R$152 milhões para realização da obra, fruto da articulação do prefeito Arthur Virgílio Neto e do senador Eduardo Braga junto à bancada do Amazonas, que fez aprovar emenda neste sentido na Lei Orçamentária do Governo Federal.

“Vamos unir os esforços e nossos técnicos para que possamos avançar, num curtíssimo espaço de tempo, e tenhamos a tão sonhada revitalização do Distrito Industrial principal responsável pela economia do estado do Amazonas que merece ter condições melhores para os trabalhadores, as empresas, os empresários e aqueles que nos visitam”, destacou Marcos Rotta.

Sobre prazos e cronogramas, Rotta esclareceu que serão resolvidas as ultimas questões burocráticas do processo para então ser montado o todo o plano de ação. “O grupo de trabalho vai ajustar os detalhes para que possamos estabelecer um cronograma de trabalho para que logo que o prefeito Arthur Virgílio Neto retorne, possa divulga-lo, juntamente com a superintendente da Suframa”, esclareceu.

Para a superintendente da Suframa esse é um projeto que precisa ser construído com bastante cuidado em função de problemas que ocorreram no passado por falta de entendimento das partes. Ela destaca que esse grupo de trabalho vai assegurar o cumprindo das leis e normas impostas à realização de uma obra pública.

“Nosso intuito é que não exista falta de entendimento pelo caminho. Cumprindo o que é exigido pelos órgãos de controle e entregar um Distrito Industrial pavimentado, com as ruas asfaltadas e que venha atender o anseio tanto do Polo Industrial quanto da população que se utiliza das vias do distrito”, disse Rebeca Garcia.

A revitalização do Distrito Industrial é um grande anseio da população e por isso todo o processo também esta sendo acompanhado pela Câmara Municipal de Manaus, que na reunião foi representada por seu presidente, Wilker Barreto.

“Gostei muito do entrosamento que vi na reunião entre a prefeitura e a Suframa unidos em uma causa comum que é a cidade de Manaus, uma vez que inegável a importância do Polo Industrial para a cidade”, disse Barreto.

Com informações da assessoria