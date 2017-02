Grupo de jovens é preso após jogar pedras em policiais de Lábrea

Frederico Freitas de Lima, 24 ano, Viviane Votorino da Silva, 22, Beatriz Freitas de Brito, 19, foram presos e quatro adolescentes, de idades entre 14 e 17 anos, foram aprendidos, na madrugada desta sexta-feira (17), após atirarem pedras e tijolos em policiais militares do município de Lábrea (a 702 Km de Manaus).

De acordo com o tenente do 4º Comando Independente da Polícia Militar (CIPM) de Lábrea, Laurenio Silva, a guarnição estava realizando patrulhamento no beco José Rebouças, quando percebeu xingamentos com palavras de baixo escalão. Os policiais saíram da viatura e foram recebidos com pedradas e tijoladas.

Após as agressões, o grupo fugiu do local. Os PMs realizaram buscas pela área e conseguiam localizar o bando. Depois da captura dos suspeitos os policiais foram até a casa de um dos adolescentes, que já era conhecido da polícia, e encontrou a mãe do rapaz, Lucinete Pereira da Silva, 35, com 22 trouxinhas de oxi.

No momento da prisão, o marido da suspeita conseguiu fugir pela janela da residência.

Todos os suspeitos foram levados até a 6ª Delegacia Interativa de Polícia. Frederico, Viviane e Beatriz foram autuados pelos crimes de ameaça, injúria, lesões corporais, formação de quadrilha e associação para o tráfico. Já Lucinete foi atuada por tráfico de drogas.

Os suspeitos ficarão na carceragem da delegacia de Lábrea à disposição da justiça.

Mara Magalhães

EM TEMPO