Grupo de encapuzados mata um e deixa três feridos no São Francisco

Na madrugada desta sexta-feira (2), o comerciante Cleovan da Silva Alves, conhecido como “Banana”, foi morto e Rangel Oliveira Pereira, conhecido como “Pará”, e Emerson Rocha da Silva, ficaram feridos durante um atentado na rua Antônio Vasques de Miranda, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. Todas as vítimas tinham entre 37 e 40 anos.

Os amigos bebiam em frente à casa do “Banana” quando quatro homens, encapuzados e armados com pistolas, fizeram disparos contra as vítimas. O crime aconteceu por volta das 2h.

“O carro passou por eles e voltou. O passageiro da frente e os dois de trás sacaram as armas e deram vários tiros. Meu filho ainda correu e caiu na casa de uma vizinha. Fizeram isso por pura maldade. Se estivessem atrás de algum deles, tinham atirado na primeira vez que passaram pela rua”, contou a mãe de “Banana”.

Ainda de acordo com testemunhas, após os disparos, os suspeitos fugiram sem ser identificados. Cleovan foi atingido no abdômen, no peito, mão e perna direita. “Pará” levou um tiro na coxa e Emerson no abdômen. O grupo fugiu em um veículo modelo Cosa, de cor prata e placas não identificadas.

Os familiares do “Banana” informaram que ele era usuários de drogas, mas nunca havia comentado com a família se devia alguém ou recebia algum tipo de ameaça.

“Foi por maldade que fizeram isso. Meu filho não tinha problemas com ninguém!”, lamentou a mãe.

As três vítimas foram socorridas pelos vizinhos e foram levadas para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto. Cleovan não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Até o momento, os estados de saúde de Pará e Emerson não foram divulgados.

O corpo de “Banana” foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO