Grupo da Zona Leste realiza primeiro ensaio geral para encenar Paixão de Cristo

O grupo de jovens da comunidade São Domingos Sávio, vai realizar, neste domingo (2), o primeiro ensaio geral para o maior espetáculo a céu aberto da cidade, envolvendo teatro, dança e música da Zona Leste de Manaus. Os preparativos são para a apresentação da “Paixão de Cristo”, que será realizada no dia 14 de abril – Sexta-Feira Santa, às 19h30 no campo de futebol da Liga Municipal e Desportiva do bairro Armando Mendes e contará com a presença do arcebispo metropolitano dom Sérgio Castriani, que fará, pelo terceiro ano consecutivo, a abertura do evento.

A peça ‘A Paixão de Cristo’ chega a sua 23ª edição e, este ano, aborda o tema: “Eu venci o mundo” (Jo 16,33). O espetáculo conta com a participação de crianças, jovens adultos e idosos, envolvendo mais de 130 pessoas que, voluntariamente, se dedicam por três meses a ensaiar e representar os principais acontecimentos da vida de Jesus Cristo, desde os milagres, profecias, paixão, morte e ressurreição, num belo espetáculo que já faz parte do calendário da comunidade e aguardado por mais de 7 mil pessoas, que todos os anos lotam as arquibancadas, parte da rua e o campo de futebol para prestigiar o evento.

Estruturas com mais de cinco metros de altura, representando os castelos do rei Herodes e do governador da Galileia, Pôncio Pilatos, são montadas no campo de futebol, bem como montanhas que dão o tom do espetáculo e retratam os últimos caminhos por onde Jesus percorreu.

“Para mim é um orgulho muito grande participar da peça. É um projeto de evangelização e, com isso, já conseguimos tirar muitos jovens da ociosidade. O projeto não acaba na Sexta-Feira Santa, mas continua ao longo do ano com outros eventos e encontros, onde esses jovens passam a integrar a família ‘Paixão de Cristo’”, enfatizou Ana Carolina Almeida Barros, diretora de teatro e que atua na peça desde 1995.

O personagem principal, Jesus Cristo, será interpretado pelo jovem Gabriel Barros, 18, filho de Ana Carolina. O jovem ator sempre acompanhou a mãe ao longo dos anos e já atuou como figurante na multidão, fariseu e, agora, vive o desafio de ser protagonista.

“Sinto-me honrado em interpretar Jesus Cristo. Sei da responsabilidade e vou encarar esse desafio com orgulho. O meu nome não foi escolhido aleatoriamente, mas foi colocado em oração, junto com outros nomes, e acabei sendo escolhido”, falou o jovem.

