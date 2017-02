Grupo da terceira idade festeja Carnaval na Amadeu Teixeira

O grupo da terceira idade do VidAtiva desfilou na noite de sexta-feira (24), no meio da quadra da Arena Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Mais de três mil componentes do projeto da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), tiveram muita animação, folia e diversão durante mais de três horas de evento.

Regado às tradicionais marchinhas e com a participação da Bateria Furiosa da Reino Unido da Liberdade e da Banda da Polícia Militar, os idosos deram um show de evolução e ainda escolheram a rainha do Carnaval VidAtiva. A representante do grupo Nova Vida, Maria José Batista, ficou com o título, depois da desenvoltura frente aos jurados.

Para o aposentado, Alfredo Pereira, de 99 anos, a festa é uma verdadeira confraternização entre os amigos e até quem não é chegado ao Carnaval se rende à festa. “É a minha primeira vez no Carnaval. Nunca gostei de Carnaval e hoje pude acompanhar junto com meus amigos essa festa bonita e animada. Estou feliz de estar aqui”, contou.

Para a coordenadora do VidAtiva, Nara Freitas, a alegria proporcionada aos idosos e a presença do público de mais de três mil pessoas contagiou o primeiro carnaval na Arena Amadeu, que deve se repetir nos próximos anos, consolidando o calendário do Projeto Vidativa.

“Este ano foi um Carnaval diferente. Todo ano abrimos o desfile no Sambódromo e agora estamos pela primeira vez aqui na Arena. É uma felicidade muito grande, tivemos dificuldades por conta da chuva e ainda assim fizemos uma grande festa com os grupos não só do Vidativa. O público atendeu as nossas expectativas e foram mais de três mil pessoas que estiveram aqui na Arena, inclusive grupos do Iranduba e Cacau Pirera”, festejou.

