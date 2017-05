Grupo coloca fogo em residência no Alvorada

Uma casa abandonada foi incendiada, na tarde desta terça-feira (2), na rua 6 com a rua H, no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus. O fogo foi contido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e ninguém ficou ferido.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, a residência – que fica localizada próximo de um residencial do Prosamim e do Bar do Gil – foi incendiada propositalmente.

O motivo para o grupo colocar fogo na casa e a identidade das pessoas envolvidas ainda são desconhecidos. A residência era mista, sendo uma parte de madeira e outra de alvenaria.

Ainda segundo os bombeiros, a parte de madeira ficou totalmente destruída. Já a parte de alvenaria não foi atingida. A equipe formada por quatro militares faz o rescaldo do imóvel.

Se o caso for registrado na delegacia, a polícia civil pode vir a investigar qual foi a motivação para o incêndio criminoso.

Bruna Souza

EM TEMPO