Grupo Ases do Pagode comemora 30 anos com show no Cassam

Do primeiro evento intimista, só para amigos e curiosos, ao novo show marcado para o próximo dia 14 de junho, muita coisa mudou. De lá para cá, o Ases do Pagode já está na sua quinta formação, gravou mais de 20 músicas autorais, quatro CDs, um DVD e teve nove casas de shows. Em relação a Mulheres, o grupo contabiliza as fãs, esposas e as três “L”: Lenice Ramos (empresária e fundadora), Laura Abreu (ex-vocalista e filha de um dos fundadores) e Lalá Pampolha (professora de dança profissional e filha de um dos fundadores).

E lá se vão 30 anos. O Ases surgiu no dia 27 de maio de 1987, quando os militares da Aeronáutica Jorge Ignácio, Jayr Oliveira, Jorge Otávio Florippes, Amaral, Marcos Abreu, Rocha e Siqueira resolveram “brincar de samba” e fundaram o grupo que viria a ser a maior expressão do samba e ramificações no Amazonas, como o pagode.

“E nosso lançamento foi exatamente no Cassam. Um show para poucos, mas acabou que muitos curiosos foram prestigiar e deu nisso: muito samba. Desejamos que as futuras gerações deem continuidade”, disse Jayr, único fundador do grupo que segue na atual formação.

“Aos poucos, estamos passando o comando para a nova geração, que tem como vocalista o filho de nosso principal fundador, o Ignácio (morto). A atual formação está muito motivada, são músicos competentes e sérios”, disse Jayr, referindo-se à nova formação do Ases: Jorjão Pampolha (vocalista), Thiago Uriel, Markinhos Sucesso, Wilyam, Jorge, Angelo Simite, João Paulo Bentes, José Ricarte Mourão Neto (mestre Keke).

Festa de bambas

E para celebrar as bodas de pérola, não poderiam ficar de fora bambas que marcaram as décadas do grupo, como Joubert Balbino, Ulisses Farias, Laura Abreu, Isaías Alves, Sid Oliveira, Mariozinho, Michael Queiroz e o baterista Rinaldo Batata Araújo.

Outras atrações confirmadas são as cantoras Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Fátima Silva e Cinara Nery, do projeto “Elas Cantam Samba”, o grupo D’Samba e Uendel Pinheiro, considerado pelo Ases um dos novos nomes do ritmo mais brasileiro.

Aniversário do Ases do Pagode

Onde: Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam)

Quando:14 de Junho – véspera de feriado.

Horário: A partir de 21h

Ed Blair

EM TEMPO