Grupo armado atira em táxi, mata passageiro e fere motorista na Zona Sul

Edilson Junio Nascimento de Queiroz, 28 anos, foi assassinado com oito tiros na madrugada desde domingo(19), dentro de um táxi no momento em que voltava para casa. O crime ocorreu por volta das 3h, na rua Maria Lorentina, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. O homem que dirigia o táxi, identificado como Fabrício Silva, 28 ano, também ficou ferido.

Segundo testemunhas, Edilson saia de um pagode em um táxi que era conduzido por Fabrício, quando um carro de modelo Gol e cor preta, interceptou o veículo onde estavam as vítimas. Quatro suspeitos desceram armados e fizeram os disparos contra o veículo. O grupo fugiu do local sem ser identificado.

Testemunhas contaram que, mesmo ferido, Fabrício dirigiu até o SPA da Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado. Edilson não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o pai de Junio, Edilson Alves de Queiroz, 63 anos, o filho saiu de casa por volta das 21h, junto com um amigo que é taxista. A família desconhece o motivo do crime e acredita que os suspeitos estavam à procura do homem que dirigia o táxi.

“A esposa do meu filho mandou uma mensagem no celular dele, pedindo para ele voltar para casa por causa do horário. O taxista, amigo do meu filho estava bebendo, e pediu para outro amigo o levar para casa no táxi dele. Eu estava em casa quando recebi a notícia”, lamentou.

O pai de Junio contou ainda que o filho estava bebendo desde cedo com a esposa e o amigo taxista na Banda da Bica, e que só passou em casa para trocar de roupa e ir para o pagode no Morro da Liberdade. “Não sabemos quem era o homem de dirigia o táxi e eu desconheço qualquer ligação do meu filho com o tráfico ou qualquer outro crime, Ele só saiu pra se divertir”, afirmou o pai.

A família registrou Boletim de Ocorrência no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, Fabrício, que dirigia o carro, foi atendido pelo Serviço da Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto Socorro João Lúcio. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Daniel Landazuri

EM TEMPO