Grupo armado assalta ônibus com mais de cem passageiros na Cidade Nova

Um ônibus da linha 450 (T3-Redenção), da empresa São Pedro, foi assaltado por cinco homens, na noite desta sexta-feira (31), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo os funcionários da empresa, dois criminosos portavam facas e mais de cem pessoas estavam no ônibus. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região.

De acordo com o motorista Eder Lima, 41, os suspeitos entraram no coletivo próximo ao antigo “Marcellus Bar”, na avenida Noel Nutels.

“Foi bem rápido. Eles entraram e ficaram como passageiros. Quando o ônibus estava parado no sinal, foi que teve início a ação criminosa. Assim que sinal abriu e começamos a andar, dois deles anunciaram o assalto, com facas na mão”, disse.

Ainda segundo o motorista, essa não é a primeira vez que ele é vítima de assalto enquanto trabalha. “É o oitavo assalto que sofro, o primeiro nessa linha”, completou.

O cobrador, Dênis Oliveira, 25, informou que os bandidos estavam calmos. “Ele deu um tapa no meu peito e mandou entregar a renda. Ao todo, tinha cerca de R$150 reais”, afirmou.

O passageiro Antônio de Souza, 59, relatou que muitas pessoas tiveram objetos roubados na ação. “O ônibus estava lotado, coisa de 100, 120 passageiros. Pelo menos uns 15 tiveram celulares e carteiras levados”, relatou.

O grupo fugiu a pé e ainda não há informações sobre a identificação dos criminosos. As imagens do circuito interno de segurança do veículo serão analisadas pela polícia.

Raphael Sampaio

EM TEMPO