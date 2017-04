Grupo amazonense abre festival em São Paulo

Engana-se quem acha que para fazer dança do ventre é preciso apenas ter algum jeito para dançar, sentir a música e ser sensual. Essa arte, que desde o século 19 encantava os sultões, pintores e até hoje deixa muitas pessoas curiosas, é para profissionais. A prova disso é que há mais de 20 anos o Mercado Persa Brasil é um dos maiores eventos de dança oriental do mundo. Neste ano, uma companhia de dança amazonense, a Belly Dance Jungle, abrirá o festival no dia 21 de abril, em São Paulo.

De acordo com a bailarina e criadora da companhia de dança, Maíse Ribeiro, é uma grande conquista para os bailarinos de Manaus especializados na performance, pois trata-se do maior festival de dança árabe no mundo. “O Mercado Persa já saiu até no Guiness Book ‘Livro dos Recordes’. Para qualquer companhia de dança, abrir esse evento é uma grande honra. Só os melhores do mundo participam”, contou.

Maíse já tem quase 30 anos de carreira, é fundadora da primeira escola de dança do ventre tradicional e moderna do Amazonas e especializou-se com a mestra Hayath El Helwa, em São Paulo, onde atuou como professora. Ao voltar para Manaus, trouxe um novo formato na dança do ventre, misturando o traço oriental com os amazônicos. “A companhia nasceu de um trabalho de fusão no qual juntamos as características da região com a dança do ventre, o que foi muito bem recebido, tanto que fomos convidados a abrir o evento. Isso mostra ainda a qualidade técnica que temos em Manaus”, destaca a bailarina.

O evento contará com 40 categorias e 250 competidores. A Belly Dance Jungle já competiu na categoria grupo e foi campeã em 2012. Segundo Maíse, neste ano a companhia está competindo em duas categorias – solo livre e categoria solo Golden de Dança do Ventre Tradicional. O grupo não compete nesta porque é convidado especial.

No Mercado Persa, em 2012, na categoria profissional sênior, com a montagem do espetáculo de dança com roupagem regional, Maíse se tornou campeã e foi a convidada de honra do 1º Festival de Dança do Ventre em maio do mesmo ano na Argentina.

Mercado Persa

Com o objetivo de divulgar a arte da dança oriental árabe e unir os praticantes, profissionais da área e apreciadores, o Mercado Persa Brasil possibilita a troca de conhecimentos e negócios, tornando o grupo das danças orientais árabes o mais organizado e unido segmento da área de dança do país.

O Mercado Persa foi o primeiro evento do mundo realizado neste formato de festival oriental reunindo concursos, mostras de danças, desfiles, congresso e feira.

Conquistas

2008 – 1° lugar na categoria solo profissional;

2012 – 1° lugar em solo profissional sênior;

2012 – 1° lugar na categoria grupo livre;

2012 – 3° lugar na categoria grupo livre;

2013 – 2° lugar na categoria dupla fusão.

Bruna Chagas

EM TEMPO