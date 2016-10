Grupo ajuda a encontrar emprego pelo Facebook

A busca por uma vaga no mercado de trabalho tem ficado mais concorrida com a taxa de desemprego ultrapassando o índice de 12%. Para tentar “driblar” a crise da falta de emprego, as redes sociais também se tornaram uma opção eficaz para conseguir uma vaga no mercado de trabalho.

O grupo Empregos em Manaus, que opera na rede social Facebook, atualmente ajuda pelo menos três pessoas a arrumar um emprego, em média, a cada mês, na capital amazonense. O grupo é uma iniciativa voluntária da técnica em segurança do trabalho, Carolina Lucena, e do especialista em tecnologia da informação, Reinan Salazar.

Segundo os administradores, a página é a única do tipo registrada pelo Facebook e, hoje, conta com mais de 165 mil seguidores à procura de uma oportunidade. “A ferramenta também acompanhou as tendências negativas da instabilidade econômica que vivemos, como o aumento da oferta de mão de obra e a queda na oferta para vagas de empregos, na página”, observa Carolina.

Segundo Reinan, em 2014, último ano de estabilidade econômica, eram ofertadas uma média de 300 vagas por mês, das quais 250 eram preenchidas de imediato. Em 2016, o número de vagas ofertadas caiu para dez a cada mês, e dessas uma média de apenas três são preenchidas. “Vagas mais específicas que necessitam de maior qualificação técnica ou experiência podem permanecer até três meses em aberto. Com a alta concorrência dos dias atuais, para cada vaga ofertada, existem nove pessoas que se candidatam ao emprego”, conta Reinan.

Planos

A dupla planeja para este ano fazer palestras em escolas públicas e centros comunitários abordando o tema da empregabilidade, como fazer currículos, entre outras dicas, a fim de preparar os candidatos para uma entrevista de trabalho. “As pessoas vivem com a tecnologia, mas de uma forma muito simplória e não sabem usar a seu favor para se informar e se qualificar melhor”, declara.

Karla Joelma, 31, começou a acompanhar o grupo Empregos em Manaus há quase 3 anos e já conseguiu trabalho em três ocasiões, com a ajuda da página no Facebook.

Ela conta que, em 2015, conseguiu duas vagas como operadora de produção e, sem ficar desempregada, saiu do último emprego para atuar como assistente administrativo na Ótica Diniz, onde permanece até hoje.

“Nesse período de crise, qualquer ajuda, por menor que seja, é bem-vinda. Uma oportunidade, apenas, pode mudar a vida de uma pessoa”, conta.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO