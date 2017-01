Grupamento antibombas é acionado por causa de mala suspeita no Aleixo

Uma mala suspeita causou preocupação a moradores de um condomínio na Avenida Ephigênio Sales, conhecida também como V8, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, por volta das 22h da noite desta segunda-feira (2).

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolou a área, impedindo o tráfego de veículos nos dois sentidos da avenida para facilitar o trabalho do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte).

De acordo com informações do subcomandante do Marte, o tenente Paulo Vitor, a equipe identificou que a mala foi deixada próximo a uma tubulação de gás do condomínio, o que causaria complicações no caso de uma explosão.

A mala foi removida do local e em seguida desmantelada pelo grupamento, mas não foi identificado no conteúdo da mala nenhum objeto que representasse risco, e logo a área foi liberada.

