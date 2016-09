Grito dos Excluídos leva entidades às ruas de Manaus; saída de Temer também foi ‘gritada’ no ato

A 22ª edição do ‘Grito dos Excluídos’ levou cerca de mil pessoas às ruas de Manaus na tarde desta quarta-feira (7). A manifestação popular, que teve início na rua 10 de Julho, Centro da cidade, finalizou na Praça Ismael Benigno, no São Raimundo, Zona Oeste. O ato é realizado em diferentes cidades do Brasil.

Com o lema ‘Este sistema é insuportável: exclui, degrada e mata’, na capital amazonense, o ato organizado pela Arquidiocese reuniu crianças, jovens, mulheres, idosos, indígenas e outras classes populares, que reivindicaram igualdade social, chamando a sociedade em geral para refletir acerca de problemas relacionados à saúde, moradia, educação, juventude, causas indígenas e, também, saneamento básico.

Segundo a organização, o lema deste ano faz alusão a um discurso do papa Francisco durante o Encontro Mundial com os Movimentos Populares, realizado na Bolívia, onde o pontífice falou da urgência em romper o silêncio e lutar por mudanças reais dentro do sistema capitalista. No discurso, o papa declarou que “a política é a forma mais sublime de exercer a caridade”.

