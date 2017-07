Grito d’Água 4.0 promove ação de limpeza no lago do Tarumã

A ação de limpeza é resultado de uma união de esforços da iniciativa privada – Divulgação

A ação de limpeza no Lago do Tarumã acontece no dia 29 de julho, a partir das 7h30 da manhã, com saída do Flutuante Abaré, que fica na margem direita do igarapé do Tarumã. O Grito D´água, que nasceu com o objetivo de tornar perene a “saúde” dos mananciais amazônicos, chega a sua 4ª edição e agora faz parte da Virada Sustentável.

Consciência ambiental

A cheia e a vazante dos rios amazônicos trazem, sempre à tona, um grande problema, todos os anos. Toneladas de lixo, deixadas nos igarapés próximos de Manaus aparecem nas margens assim que os rios descem e na medida em que sobem também poluem outras áreas como marinas e flutuantes.

Leia também: Esquenta da Virada Sustentável Manaus acontece neste sábado

Logística

Os participantes, voluntários da ação, poderão ajudar na limpeza acessando o flutuante Abaré e de lá, lanchas seguirão para os locais da ação. Com a intenção de agregar valor ao evento com o esporte, serão disponibilizadas pela organização, pranchas de Stand Up Paddle (SUP).

“O que a gente pretende é, cada vez mais, tornar os rios e lagos amazônicos mais limpos e, consequentemente, perenes”, afirma Diogo Vasconcelos, um dos realizadores do evento.

O Grito D’água é um dos eventos mais importantes de limpeza de igarapés ao redor da capital – Divulgação

Ação

“O único retorno é um futuro melhor para nossos filhos e netos”

A ação é o resultado de uma união de esforços do Flutuante Abaré SUP e PONTOCOMM – Comunicação e Marketing e iniciativa privada, com o apoio da Manaus Ambiental, Postos Atem, Lilian Daniel Health, BrotherHood Lutas, HI Confecções e Pump. O Grito D’água é um dos eventos mais importantes de limpeza de igarapés ao redor da capital e é também o primeiro a unir esporte e consciência ambiental. Para os primeiros 30 voluntários que chegarem ao flutuante Abaré serão disponibilizadas camisetas.

“A intenção é unir esforços para que, neste dia, possamos obter resultados importantes quando o assunto é engajamento e marketing ambiental. A ideia sempre é motivar as pessoas pela ação e um único retorno que é um futuro melhor para nossos filhos e netos”, comenta Agnaldo Oliveira Júnior, da Pontocomm & Marketing.

R-Evolução

Esta é a quarta edição do evento que tem engajado cada vez mais pessoas. Atualmente, cerca de 50 deles são presença contínua em todas as edições. Quanto ao que foi retirado, na primeira edição foram recolhidos 600 quilos de lixo, no Grito D´água 2.0, uma tonelada foi retirada das margens das ilhotas que se formam no Tarumã. Na terceira edição foram recolhidas duas toneladas.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Ribeirinhos recebem título de uso sustentável da terra em Codajás

Pesquisador cria casa de madeira sustentável e de baixo custo

Praia Dourada inova com produção sustentável de pranchas de SUP