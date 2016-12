“Grito D’água 3.0” reúne voluntários para ação de limpeza no Tarumã

Com o objetivo de, cada vez mais, tornar perene a “saúde” dos mananciais amazônicos, uma ação de limpeza no Lago do Tarumã, está prevista para acontecer na manhã do próximo sábado (17), a partir das 7h30. O ponto de encontro será o Flutuante Abaré, localizado na margem direita do igarapé do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

No flutuante, lanchas seguirão para os locais da ação, desta vez, em praias que se formaram com a vazante dos rios. Com a intenção de agregar valor ao evento com o esporte, serão disponibilizadas pela organização, pranchas de Stand Up Paddle (SUP). “O que a gente pretende é, cada vez mais, tornar os rios e lagos amazônicos mais limpos e, consequentemente, perenes”, afirma Diogo Vasconcelos, um dos realizadores do evento.

Com realização do Flutuante Abaré SUP e PONTOCOMM – Comunicação e Marketing. A ação de limpeza é resultado de uma união de esforços da iniciativa privada, com apoio da Companhia Athletica, Hidroamazonas, Manaus Ambiental, Chef Urbano e Pump.

O Grito D’água é um dos eventos mais importantes de limpeza de igarapés ao redor da capital e é também o primeiro a unir esporte e consciência ambiental.

Para os primeiros 30 voluntários que chegarem ao flutuante Abaré serão disponibilizadas camisas e bonés. “A intenção é unir esforços para que, neste dia, possamos obter resultados importantes quando o assunto é engajamento e marketing ambiental. A ideia sempre é motivar as pessoas pela ação e um único retorno que é um futuro melhor para nossos filhos e netos”, comenta Agnaldo Oliveira Júnior, da Pontocomm & Marketing.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria