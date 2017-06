Greve suspensa: ônibus são liberados após 7 horas de paralisação

Uma das empresas transmitiu ao vivo a liberação dos ônibus pelas redes sociais | Daniel Landazuri

A Líder foi a primeira das 10 empresas do transporte coletivo a liberar os ônibus das garagens. Após quase 7 horas de paralisação, às 10h30, os ônibus começaram a sair pelas ruas de Manaus. A informação foi confirmada pelo gerente de tráfego da empresa, Ramisson Brandão, que transmitiu ao vivo a liberação dos coletivos pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira (26).

As demais empresas devem seguir as mesmas ações, já que o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, declarou, em uma coletiva realizada na sede do órgão, no bairro Nossa Senhora das Graças, que a greve está suspensa.

Os rodoviários tomaram essa decisão após receberem um convite do Prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), para uma rodada de negociações que acontece ainda na tarde desta segunda-feira, na sede da Prefeitura, na Compensa.

Mais de 500 mil pessoas foram afetadas pela greve promovida pelo Sindicato dos Rodoviários em descumprimento à ordem que partiu do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que proibiu qualquer movimento paredista a pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

EM TEMPO