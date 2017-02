Greve parcial dos rodoviários pega passageiros de surpresa 

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Amazonas (Sinetram), circulou uma nota esclarecendo que apenas 30% da frota do transporte coletivo estaria circulando em Manaus. Já é possível ver pessoas se aglomerando nas paradas de ônibus por causa da greve.

O Sindicato dos Rodoviários afirma que o motivo do movimento paredista é atraso do adiantamento salarial que, segundo os sindicalistas, deveria ter sido pago até a última segunda-feira (20). O sindicato afirma ainda que os empresários alegam não ter dinheiro para efetuar o pagamento.

“Nós não vamos deixar a greve enquanto não tivermos pelo menos uma posição dos empresários. Estamos lutando apenas por um direito nosso. E para não prejudicar a população, resolvemos parar apenas 50% da frota”, afirmou o presidente do sindicato dos rodoviários, Givancir Oliveira.

Na nota divulgada esta manhã, o Sinetram se disse surpreso com a paralisação. De acordo com informações do centro de controle do órgão, apenas 400 dos 1,35 mil carros que deveriam circular, estão operando efetivamente, o que representaria uma paralisação de 70% frota.

Perante à lei a greve é considerada ilegal, já que não cumpriu o prazo de 48 horas determinado pela Justiça para o intervalo entre a declaração de greve e o início da paralisação. As empresas do transporte coletivo informaram que vão acionar a justiça para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Daniel Landazuri

EM TEMPO