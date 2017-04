Greve Geral começa com protesto conturbado na Bola da Suframa

A rotatória do Centro Cultural Povos da Amazônia, a Bola da Suframa, amanheceu tomada por centenas de trabalhadores ligados a movimentos sindicais. O movimento acontece em apoio à Greve Geral, que acontece em todo território nacional. Os primeiros representantes do movimento que luta contra a reforma da previdência chegaram ainda na madrugada desta sexta-feira (28).

O movimento conta com o apoio de um carro de som, de onde líderes sindicais e parlamentares gritam palavras de ordem e convidam os trabalhadores que passam pela via a se juntar ao movimento. Três faixas da via foram interditadas e apenas uma via está liberada para carros particulares.

De acordo com o presidente da União Geral dos Trabalhadores do Amazonas (UGT-AM), Antônio Mardonio, cerca de 400 manifestantes participam do ato. “Todas as centrais sindicais estão unidas contra para lutar contra essas reformas do governo federal”, afirmou Mardonio.

Manifestantes impediram que ônibus do transporte coletivo e as rotas das empresas do Polo Industrial de Manaus de prosseguirem o trajeto. Alguns veículos foram obrigados a estacionar e seus passageiros, ou seguem a pé para o serviço, ou aderem a greve.

Cerca de 60 policiais militares do Comando de Policiamento Especializado ajudam a controlar o trânsito e evitar tumultos. “Nós estamos aqui para que o trânsito possa fluir, pra proteger os manifestantes e garantir o direito de ir e vir dos cidadãos”, declarou o coronel Álvaro Cavalcante, comandante da operação.

Confusões entre polícia, manifestantes e trabalhadores que tentavam chegar às empresas do distrito foram registradas, mas, por enquanto, nenhuma prisão e nem casos de violência foram registrados durante os protestos.

Ainda pela manhã o movimento deve deixar a Bola da Suframa e seguir para outros pontos da cidade. Às 15h, na praça Heliodoro Balbi, a Praça da Polícia, no Centro, deve acontecer a grande concentração de trabalhadores e movimentos contrários à reforma previdenciária no Amazonas.

Daniel Landazuri e Gabriel Costa

EM TEMPO