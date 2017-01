Greve dos rodoviários paralisa 100% da frota

Na manhã desta terça-feira (17), o Sindicato dos Rodoviários paralisou 100% das atividades das empresas de ônibus do transporte coletivo de Manaus. Mais de 500 mil pessoas estão sendo afetadas pela greve.

Todas as empresas estão com os carros na garagem, onde os funcionários se concentram com faixas e gritos de ordem. Alguns veículos foram vistos, nas primeiras horas da manhã circulando pela cidade, mas logo foram paralisados.

Os sindicalistas reivindicam direitos trabalhistas como reajuste no dissídio coletivo e adicional de insalubridade. A greve foi aprovada em uma assembleia da categoria realizada na última quinta-feira (12).

A greve contraria a decisão tomada pela Justiça do Trabalho na última segunda-feira. A pedido do Sindicato das Empresas de Transporte (Sinetram), a juíza Eliane Leite Correia vetou a paralisação e determinou que 100% da frota rodasse.

“Nós decidimos parar porque é a única forma de conseguirmos nossos direitos. Nós tentamos parar 70%, mas a justiça nos negou o direito à greve. E se tiver multa vamos recorrer de todas,” afirmou Elcio Campos, secretário geral do sindicato.

Uma reunião com o prefeito de Manaus deve acontecer às 9h da manhã, mas o sindicato já sinalizou que só volta às atividades normais se alguma decisão que favoreça a categoria for tomada.

“Vamos ficar parados o tempo que for preciso. O dia todo, a semana toda. Até que nossas reivindicações sejam atendidas vamos ficar parados,” ressaltou o secretário dos rodoviários.

Pessoas se aglomeraram nas paradas de ônibus e os transporte executivo e alternativo estiveram lotados nesta manhã.

Daniel Landazuri

EM TEMPO