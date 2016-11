Greve dos rodoviários é indeferida pelo TRT; multa por descumprimento pode chegar a R$ 2 milhões

Após ameaça de mais uma paralisação no transporte coletivo da capital, programada para esta quarta-feira (16), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que o Sindicato dos Rodoviários de Manaus (STTRM) se abstenha de promover a greve geral nos serviços, sob risco de pagar multa por descumprimento da ordem judicial, que pode chegar a R$ 2 milhões.

A decisão de suspender a greve foi da juíza Eulaide Maria Vilela Lins, com base no mandado de segurança impetrado pela Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (14), por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), após tomarem conhecimento da ameaça de paralisação.

No documento, a juíza destaca que “diante dos direitos pactuados em negociação coletiva ou previstos em sentença normativa, deve-se manejar a ação de cumprimento, instrumento idôneo para assegurar a satisfação das obrigações do empregador quanto aos direitos e vantagens outorgados aos empregados por meio de negociações coletivas ou sentença normativa”, salientando que o intuito da greve não se presta a esse fim.

Com base nessas informações, o sindicato dos rodoviários não pode fazer qualquer tipo de movimento que impeça a saída dos veículos das garagens das empresas e terminais. Fica ainda claro no documento que a entidade deve garantir a livre circulação dos coletivos. Em caso de descumprimento da decisão judicial, o STTRM será penalizado com multa que varia de R$ 200 mil até o limite de R$ 2 milhões.

Por sua vez, a Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que, fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) estarão presentes nas garagens das 10 empresas, desde a madrugada da quarta-feira, para acompanhar o cumprimento da decisão judicial.

A reportagem, do EM TEMPO Online, entrou em contato com a direção do sindicato dos rodoviários, mas as ligações não foram atendidas

Portal EM TEMPO