Greve dos auditores fiscais pode derrubar ‘Black Friday’; lojistas estão com produtos barrados nos portos

A ‘Black Friday’ 2016 pode ser prejudicada em Manaus por conta da não liberação de mercadorias do comércio amazonense, presas nos portos privados da cidade, em função da greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Conforme a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), aproximadamente 600 lojas do comércio varejista esperam participar da data, que neste ano ocorrerá no dia 25 de novembro.

O número é 25% menor que o ano passado, quando cerca de 800 lojas participaram. Nesse período também já devem começar a serem feitas as 2,5 mil contratações temporárias para atender à demanda das lojas de fim de ano.

O diretor-presidente da CDL–Manaus, Ralph Assayag, avaliou que se as mercadorias não forem liberadas a tempo, a ‘Black Friday’ por ser prejudicada diretamente. Segundo ele, faltará produtos para repor estoque das empresas após a data, o que gera insegurança e frustra os comerciantes que estão entusiasmados para a data.

“Os empresários não vão fazer queima de estoque sabendo que não vai ter produtos para substituir depois”, observou.

Ralph disse ainda que este ano a entidade não pôde articular projetos com as empresas para a ‘Black Friday’, porque precisa concentrar os esforços nas discussões a respeito da greve dos auditores da Receita, que prejudica a atividade comercial.

“Esta época do ano é justamente quando chega o maior número de mercadorias que vão atender o consumo do fim de ano. A cidade deveria estar estourando de produto já, mas infelizmente essa greve está retendo”, lamentou.

Apesar de focar em queima de estoque, em edições anteriores, empresas relataram um crescimento de 15% a 40% nas vendas após a ‘Black Friday’ e por isso a CDL-Manaus ainda motiva as empresas. “Estamos incentivando que eles façam, mas não estamos envolvidos para não perder trabalho e para poupar esforços. Esperamos que tenha um bom resultado neste ano, porque no ano passado deu muito certo”, afirmou Assayag.

Shoppings

Os shoppings também realizarão campanhas na black friday. O Manaus Plaza Shopping prepara descontos de até 60% de 24 a 27 de novembro, em itens como roupas, acessórios, eletroeletrônicos. Entre as participantes está a Tropy com descontos de 30 a 60%, F5 Closet com descontos de até 50%, Prodme com descontos de até 20% nos seus produtos, Hiper Sport de 10 a 35% de desconto e Blessy com descontos de 10 a 30%. O Amazonas Shopping também participará da “Black Friday”, entre os dias 25 e 27.

