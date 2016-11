Greve de professores federais é deferida em todo país; Ufam decide por paralisação na quinta

Em reunião realizada no último fim de semana em Brasília (DF), o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) acatou a greve dos docentes em todo o pais, com objetivo de intensificar a ofensiva para barrar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/16, além da reforma trabalhista e da Previdência e a Medida Provisória (MP) 746 que prevê a Reforma do Ensino Médio.

Para formalizar a decisão, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), vai realizar na próxima quinta-feira (24), às 14h30, no hall do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), uma nova assembleia, onde será discutido se os professores da instituição irão aderir à greve nacional. A universidade fica localizada no Coroado, Zona Leste da cidade.

“Nesse último fim de semana, houve uma reunião onde todas as universidades federias e estaduais de ensino do país compareceram. Das 38 instituições presentes no evento, 35 aprovaram a deflagração da greve. A partir de agora, o Andes-SN pediu para todas as suas seções sindicais no período do dia 21 ao dia 24 realizarem novas rodadas de assembleias para saber quais as universidades irão, de fato, aderir à greve dos docentes”, disse a presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua), Guilhermina Terra.

A presidente da Adua disse ainda que, nessa nova assembleia, os professores vão votar sobre a adesão ou não à greve. Caso os professores votem à favor, as aulas serão paralisadas imediatamente”, falou Guilhermina, voltando a ressaltar que, caso a PEC 55 seja aprovada, o Brasil irá viver um regresso em diversos setores e não somente na educação.

“Se for a PEC 55 for a aprovada, o governo vai começar a congelar por 20 anos os investimentos relacionados à saúde, educação, transporte, moradia, segurança, entre outros. Hoje em dia, o investimento já não é suficiente. Se essas reformas forem aprovadas, será o fim dos direitos da nossa sociedade e temos que lutar contra isso”, afirmou.

Conforme o primeiro secretário da Andes-SN, Francisco Jacob Paiva, que participou da reunião em Brasília, independente da Ufam aderir ou não a greve dos docentes, no dia 25, sexta-feira, serão paralisadas as atividades na instituição em decorrência de uma paralisação movimento geral que será realizado em todo o país.

“Neste dia será realizado protestos e atos públicos em todos os estados. Inclusive, quem não aderiu a greve dos docentes irá participar das atividades que darão uma ideia de greve geral nos setores públicos e privados do país. Estamos colocando a necessidade de uma greve geral para barrar não só a PEC 55, mas a reforma da previdência que vai aumentar o tempo de contribuição para homens e mulheres e também a reforma trabalhista que visa terceirizar e retirar diretos conquistados pelos dos trabalhadores ao longo do tempo”, explicou Jacob.

No dia 29 deste mês, data prevista para a votação, em primeiro turno, da PEC no Senado, a Andes-SN em conjunto com diversas entidades dos movimentos sindical e estudantil, irá realizar uma marcha em Brasília com o objetivo de pressionar os senadores a darem o voto contra.

