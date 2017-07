Gretchen quebra a internet em vídeo com Katy Perry

A Gretchen lacrou na internet. Depois de virar motivo de risos na internet através das caras e bocas ilustrativas para memes, Gretchen se tornou a estrela do clipe de uma das cantoras com mais seguidores do mundo – a primeira a atingir a casa dos 100 milhões no Twitter – justamente sobre uma música cuja mensagem central bate de frente com o bullying.

Liberado nesta segunda-feira, o vídeo da música Swish swish, do novo álbum da cantora Katy Perry (Witness) é protagonizado pela brasileira considerada a Rainha do Bumbum, imortalizada pelo rebolado da “conga, la conga”, a famosa Gretchen,

A cantora internacional Katy Perry dirigiu a brasileira diretamente de Los Angeles, com orientações repassadas para a equipe de produção da Universal Music. “Ela pedia para eu rebolar sempre e para eu cantar aquela partezinha do refrão (“swish, swish, bish”) e que fosse eu mesma”, contou Gretchen. Ela é acompanhada de bailarinos em uma quadra de basquete e aparece sempre em primeiro plano, com rebolado e caras sensuais. A letra faz referência a uma volta por cima, com mensagens direcionadas a quem oprimiu. “Mais um no cesto”, pontua parte do refrão.

O vídeo foi postado no canal oficial de Katy Perry no YouTube, com mais de 23 milhões de assinantes, e, em poucas horas, passou da casa das 150 mil visualizações. A repercussão tornou a brasileira o assunto mais comentado do Twitter, sob a hashtag #SwishSwishGretchen.

A Gretechen, enfim, rachou a internet

