Gretchen diz que está surpresa com seu novo público

Gretchen garante que não se importa com os memes – Divulgação

A participação em clipe da cantora Katy Perry continua rendendo frutos a Gretchen. “Todos os shows que tenho feito em minhas turnês, o público tem triplicado”, disse a cantora.

“Tenho ficado surpresa com esse novo público que tenho agora, que é um público jovem, e são eles que estão fazendo toda essa aproximação”, diz a cantora, que também conta ser chamada de “mãe” por alguns seguidores.

Fonte de memes para as redes sociais, Gretchen garante que não se importa com a brincadeira. “Foi uma coisa inédita para mim, nunca imaginei que minhas caras fossem resultar no que tem acontecido, e ficou uma coisa tão engraçada que eu morro de rir”.

Casada com o português Carlos Marques, Gretchen mora atualmente na França -e diz que não se arrepende de sair do Brasil.

“A segurança que existe fora do país é muito grande. [Decidi ir embora] Também por causa da falta de privacidade. […] Eu não conseguia ter uma vida normal aqui, eu não podia ser mãe para meus filhos”, diz à apresentadora Daniela.

Folhapress