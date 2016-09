Grêmio perde para o Fluminense e chega a 7º jogo sem vitória

No primeiro jogo sem Roger Machado, o Grêmio perdeu de novo. Neste domingo (18), à espera da oficialização do retorno de Renato Gaúcho, o time de Porto Alegre foi derrotado pelo Fluminense, em casa. A atuação foi pobre ofensivamente e fez o clube chegar a sete partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro.

A última vitória foi em cima do Corinthians, por 3 a 0, em 14 de agosto. De lá para cá, cinco derrotas e dois empates. Como resultado da série, o Grêmio segue com 37 pontos.

Já o Fluminense chegou aos 40 pontos e segue sua perseguição ao G4. O time de Levir Culpi ainda quebrou o tabu de não vencer na Arena do Grêmio. Nas outras cinco partidas, o melhor resultado carioca foi empate.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe a Chapecoense e o Fluminense visita o Corinthians, os dois jogos no domingo (25), às 16h (Brasília). Ambos os times, contudo, voltam a campo na quarta-feira (21), pela Copa do Brasil. O tricolor gaúcho encara o Atlético-PR e o tricolor carioca o Corinthians.

O jogo

O Grêmio foi mais do mesmo. Com marcação alta, conseguiu ter o domínio do jogo e volume no primeiro tempo. Voltou a ter problemas para entrar na área do Fluminense, mas tentou compensar com finalizações de média e longa distância.

A carência ofensiva, tanto para infiltrar como concluir, cobrou seu preço e estourou em uma defesa exposta. Na etapa final, a pressão não foi a mesma e o Grêmio passou a trocar passes sem objetividade.

Do outro lado, o Fluminense soube segurar a pressão do Grêmio. A frente da área não ficou exposta e impôs dificuldade para o time gaúcho infiltrar.

Além da segurança, foi efetivo. Ao roubar a bola na defesa, depois de erro de passe, deixou Scarpa em condições de marcar. E ele marcou, na única chance em todo o primeiro tempo.

Grêmio

Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro (Henrique Almeida), Douglas (Batista) e Pedro Rocha (Guilherme); Luan. T.: James Freitas

Fluminense

Júlio César; Wellington Silva, Henrique, Gum e Giovanni; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Jr. (Richarlison) e Wellington (Edson); Henrique Dourado (Marquinho). T.: Levir Culpi

Gol: Gustavo Scarpa, aos 39 min do 1º tempo

Cartões amarelos: Edilson, Maicon, Geromel e Kannemann (G); Henrique Dourado, Wellington Silva e Pierre (F)

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 13.879 presentes

Renda: R$ 383.424,00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Por Folhapress