Grêmio e Corinthians fazem duelo direto por primeiras posições

Em duelo direto pelas primeiras colocações, o Corinthians vai até Porto Alegre neste domingo (14) enfrentar o Grêmio, às 11h, pela 20ª rodada. As equipes chegam pressionadas após tropeços em casa.

O time gaúcho vem de empate sem gols com o Santa Cruz, enquanto a equipe paulista ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro.

No jogo contra o clube mineiro, o técnico Cristóvão Borges ouviu a crítica mais dura da torcida desde que assumiu o clube, ao ser chamado de “burro”. Na sexta-feira (12), o treinador concedeu entrevista no CT do Parque Ecológico e teve ao seu lado o presidente do clube, Roberto de Andrade, que fez questão de defender o trabalho do comandante.

“Estamos muito satisfeitos com o Cristóvão. Acho difícil que a gente mude de ideia. É uma filosofia nossa [evitar demissões], principalmente se observamos que o trabalho é bem feito. A torcida olha só o resultado. A gente não, ele também é levado em conta, mas o dia a dia também”, disse Roberto.

Sobre reforços, o dirigente disse que segue em busca de um atacante. “Mas ainda não abrimos negociação com nenhum jogador”, afirmou, apesar de Cristóvão já ter dito ter certeza de que um camisa 9 vai chegar.

O Corinthians não terá o volante Elias, que tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada. Ele deve ser substituído por Rodriguinho. O lateral-direito Fagner conseguiu um efeito suspensivo do STJD e tem presença garantida.

No Grêmio, o principal desfalque é Negueba, contundido. Em seu lugar, entra Everton.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Everton, Douglas e Pedro Rocha; Miller Bolaños. Técnico: Roger

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Romero e André. Técnico: Cristóvão Borges

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: às 11h

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Por Folhapress