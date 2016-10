Grêmio aproveita falha do goleiro, vence Atlético-PR e cola no G6

O Grêmio colou no G6 do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (13), o time gaúcho venceu o Atlético-PR por 1 a 0 e alcançou a mesma pontuação do último clube dentro da zona de classificação à Copa Libertadores de 2017.

Mesmo com o gol de Pedro Rocha, o time gaúcho fica atrás do Fluminense pelos critérios de desempate.

A derrota do Fluminense para o Flamengo, por 2 a 1, ajudou. Agora, o Grêmio tem os mesmos 46 pontos do tricolor carioca. A vantagem dos comandados de Levir Culpi está no saldo. Cinco contra dois.

O resultado em casa, na 30ª rodada do Brasileirão, até poderia ter sido construído mais facilmente. Com o domínio de grande parte do confronto, o Grêmio pecou muito nos arremates. A ironia: o gol saiu justamente em um erro, mas do adversário.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Santos e o Atlético-PR recebe o Coritiba. Os dois jogos no domingo, com o Grêmio entrando em campo às 19h30 (Brasília) e o furacão às 17h.

Grêmio

Bruno Grassi; Edilson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro (Jailson), Douglas (Lincoln) e Pedro Rocha (Everton); Luan. T.: Renato Gaúcho

Atlético-PR

Weverton; Léo, Thiago Heleno, Paulo André (Wanderson) e Renan; Otávio, Rossetto (Guilherme Schettine), Marcos Guilherme (Juninho), Lucho González, Hernani; Pablo. T.: Paulo Autuori

Gol: Pedro Rocha, aos 46min do 1º tempo

Cartões amarelos: Luan e Everton (G); Hernani, Weverton e Juninho (A)

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 17.899 presentes

Renda: R$ 345.119,00

Árbitro: Pericles Bassols Cortez (PE)

Por Folhapress