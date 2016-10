Grêmio aproveita expulsão para eliminar time misto do Palmeiras

Dividido entre duas competições, o Palmeiras escalou time misto para a segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil com o Grêmio, nesta quarta-feira (19). Mesmo assim, foi após a expulsão de Allione que o time de Cuca viu suas chances de classificação irem embora em pleno Allianz Parque. O time gaúcho aproveitou a vantagem numérica para empatar a partida POR 1 a 1 e avançar na competição.

Everton foi o responsável pelo gol da classificação gremista. Antes disso, Thiago Martins havia aberto o placar para os donos da casa.

Classificado, o Grêmio terá o Cruzeiro pela frente na semifinal. Em Minas Gerais, o time de Mano Menezes fez 4 a 2 no Corinthians e avançou. A outra semifinal será entre Atlético-MG e Internacional.

Os confrontos acontecerão nos dias 26 de outubro e 2 de novembro. O sorteio de mandos de campo acontecerá nesta quinta (20), na sede da CBF.

Depois de um primeiro tempo em que foi sufocado, o Grêmio voltou perigoso para a segunda etapa e quase abriu o placar. Aos 3 minutos, Douglas cruzou e Marcelo Oliveira apareceu para cabecear firme e obrigar Jailson a fazer grande defesa.

O bom momento, porém, durou apenas dois minutos. Aos 5, Cleiton Xavier cobrou escanteio, Thiago Santos cabeceou para o meio da área e Thiago Martins completou, também de cabeça, para o fundo do gol.

O Grêmio lutava para se reencontrar na partida após o gol sofrido quando Allione ajudou o time gaúcho. Aos 19 minutos da segunda etapa, o argentino deu um carrinho em Everton e foi expulso.

Com um a mais, o Grêmio passou a sair mais para o jogo e empatou o jogo aos 30 minutos. O mesmo Everton recebeu passe de Douglas na ponta esquerda, driblou Jean e chutou forte para superar Jailson e definir o placar que deu a vaga ao time gaúcho.

Palmeiras

Jailson; Fabiano (Jean), Edu Dracena, Thiago Martins e Egídio; Thiago Santos, Gabriel e Cleiton Xavier (Erik); Allione, Gabriel Jesus e Lucas Barrios (Zé Roberto). T.: Cuca

Grêmio

Bruno Grassi (Léo); Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro (Miller Bolaños), Douglas e Pedro Rocha (Everton); Luan. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Thiago Martins, aos 5, e Everton, aos 30 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Edu Dracena (P), Edílson, Douglas, Pedro Geromel e Everton (G)

Cartão vermelho: Allione (P)

Público: 29.991

Renda: R$ 1.697.841,08

Por Folhapress