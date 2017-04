Greenpeace pede fim da exploração de petróleo nos Corais da Amazônia

Neste sábado, dia 1° de abril, um grupo de voluntários do Greenpeace resolveu encenar a exploração de petróleo próximo ao principal cartão postal do estado, o Teatro Amazonas. Eles esperam passar a mensagem de que explorar petróleo no local é tão absurdo quanto explorar e pôr em risco os Corais da Amazônia.

De acordo com um dos voluntários e representantes da organização em Manaus, Ygor Barbosa, há três empresas querendo explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, onde há um recife de corais e que fica próximo a uma enorme reserva de biodiversidade. “Lá perto (da foz do Rio Amazonas) vivem tartarugas, peixes-boi, entre outros seres. É um risco para toda vida que existe no local, da mesma forma que se fizessem isso aqui ao lado do Teatro Amazonas, por isso a nossa encenação”.

Além disso, o voluntário explica que esse recife de corais da Amazônia nunca foram estudados e por isso estão defendendo a causa para ajudar os cientistas que querem estudar esses corais. “Nossa intenção é chamar atenção das pessoas, preservar a biodiversidade que existe ali e deixar que os pesquisadores estudem algo nunca estudado antes”.

A organização global endossa a gradual substituição das matrizes energéticas dos países, saindo da queima de combustíveis fósseis e projetos megalomaníacos de hidroelétricas no coração da floresta, e migrando para o investimento cada vez maior em energias renováveis, como a energia solar.

Bruna Chagas

EM TEMPO