Grazi Massafera e Alexandre Nero são indicados ao Emmy

Os atores Alexandre Nero e Grazi Massafera vão disputar o Emmy Internacional deste ano nas categorias de melhor ator e atriz, respectivamente. As indicações foram anunciadas nesta segunda-feira (26) pela Academia de Televisão.

Massafera recebeu a indicação por seu papel em ‘Verdades Secretas’, no qual interpreta uma modelo viciada em drogas. Ela vai disputar o prêmio com a veterana Judi Dench (da produção britânica ‘Roald Dahl’s Esio Trot’), além de uma atriz filipina e outra alemã.

Já Nero concorre pela participação em ‘A Regra do Jogo’, como o protagonista Romero Rômulo. Assim como a colega brasileira, ele também vai enfrentar um nome de peso de ‘Roald Dahl’s Esio Trot’, o ator Dustin Hoffman.

Além de seus atores, as novelas ‘Verdades Secretas’ e “A Regra do Jogo” também estão indicadas e vão disputar o título de melhor telenovela, contra duas outras produções, do Canadá e das Filipinas.

O Brasil disputa ainda nas categorias de melhor comédia (com ‘Zorra’, da Globo), programa não-roteirizado (com ‘Adotada’, da MTV) e minissérie (com ‘Os Experientes’, da Globo).

Comemoração

No Instagram, o Nero postou uma captura de tela que mostra seu nome no site do Emmy para comemorar a indicação.

“Aquele momento em que você recebe a notícia que foi indicado ao Emmy, ao lado de um tal (rs) Dustin Hoffman, posta a indicação no chão gritando e babando, mas finge ser algo normal (afinal, você precisa manter a linha de artista cult)”, escreveu ele.

Veja todas as categorias que o Brasil está indicado abaixo:

Melhor Ator

Dustin Hoffman – ‘Roald Dahl’s Esio Trot’ (Reino Unido)

Alexandre Nero – ‘A Regra do Jogo’

Florian Stetter – ‘Nackt Unter Wölfen’(Alemanha)

James Wen – Echoes of Time (Cingapura)

Melhor atriz

Judi Dench – ‘Roald Dahl’s Esio Trot’ (Reino Unido)

Jodi Sta. Maria – ‘Pangako Sa’yo’(Filipinas)

Grazi Massafera – “Verdades Secreta”

Christiane Paul – ‘Unterm Radar’ (Alemanha)

Comédia

Dix Pour Cent (França)

Hoff the Record (Reino Unido)

Puppet Nation ZA (África do Sul)

Zorra

Programa não-roteirizado

Adotada

Allt För Sverige (Suécia)

Gogglebox (Reino Unido)

I Can See Your Voice (Coreia do Sul)

Telenovela

30 Vies – Samuel Pagé (Canadá)

Bridges of Love (Filipinas)

A Regra do Jogo

Verdades Secretas

Minissérie

Capital (Reino Unido)

Nackt unter Wölfen (Alemanha)

Os Experientes

Splash Splash Love (Coreia do Sul)

Por Folhapress