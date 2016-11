Gravidez precoce prejudica a saúde, apontam especialistas

Levantamento coordenado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e divulgado pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, durante o 10º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra Crianças e Adolescentes, atestou que 59% das internações em indivíduos com idades entre 15 e 19 anos estão relacionadas à gestação, parto e puerpério.

Utilizando dados nacionais extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde (MS), o balanço trouxe à tona também os números de mortes, suicídios e uso de drogas entre os jovens.

De acordo com o Ministério, mais de três milhões de crianças nascem todos os anos no Brasil – 57% delas por via cesariana. Os prematuros e com baixo peso representam 12% e 8,5%, respectivamente, que contabilizam mais da metade das mortes em menores de um ano.

Esta é a única faixa etária cujos percentuais de óbitos não apresentam predomínio de acidentes e violências, as chamadas causas externas. Inclusive, de 15 a 19 anos, estas causas respondem por 75% da mortalidade.

Jornal EM TEMPO