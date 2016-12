Grávida se perde em mata fechada e dá à luz sozinha em Presidente Figueiredo

Uma mulher, identificada como Francisca Souza dos Santos, 33, deu à luz ao seu bebê no meio da mata fechada, sem nenhum auxílio, após se perder durante um passeio. O fato ocorreu na zona rural do município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus.

Francisca estava grávida de nove meses e desapareceu na última quinta-feira (1º) quando realizava, sozinha, uma caminhada em uma área que fica situada nas proximidades da casa onde mora com o marido e mais nove filhos, localizado no quilômetro 180, da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

Ao perceber o sumiço da esposa, o marido iniciou as buscas pelos arredores, mas não obteve sucesso. “No primeiro dia, procurei por ela sozinho e não encontrei. Depois, decidi chamar os moradores da comunidade onde residimos para ajudar no resgate. Quando a encontramos, faziam 12 horas que ela tinha tido o nosso filho”, disse Eurico Feitosa.

Francisca só foi localizada na manhã de ontem (4), próxima a um igarapé, com o filho no colo e, ainda, preso ao cordão umbilical. Durante os quatros dias em que esteve perdida, a gestante sobreviveu a base de água. Mesmo debilitada, ela conseguiu realizar sem complicações o parto. Mãe e filho foram encaminhados para o hospital de Presidente Figueiredo e o quadro de saúde de ambos é estável.

“Como eu não sabia mais onde ficava o caminho de volta para a casa, eu só ia mesmo atrás de água e ficava parada próximo a esse igarapé. No período da noite eu ficava com sede, pois não tinha um pingo de água por perto e também não conseguia procurar porque eu estava fraca demais”, relatou.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO