Grávida é socorrida após acidente com micro-ônibus no Alvorada

Uma mulher grávida de cinco meses foi socorrida por uma equipe dos bombeiros, na noite desta sexta-feira (12), após um acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus da linha 824, de placas JXL-0644, que opera serviços no transporte executivo em Manaus. O acidente aconteceu na rua 4, próximo a Feira Coberta, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi removida para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a mulher sentiu dores na região pélvica e, por ser gestante, será submetida a procedimentos médicos de urgência.

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informou que uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), da Polícia Civil do Amazonas, foi deslocada para o local. O veículo envolvido no acidente subiu na calçada e só parou após atingir o muro de uma residência.

A reportagem tentou contato, por telefone, com os policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para saber detalhes sobre o acidente, mas a equipe não foi acionada para a ocorrência.

A assessoria da unidade hospitalar informou, por telefone, que a mulher foi atendida por uma equipe de cirurgia geral e e encaminhada ao ortopedista, onde foi orientada a ficar em observação. No entanto, a paciente deixou o HPS sem receber alta médica.

Isac Sharlon

EM TEMPO